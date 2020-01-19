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Конор победил Ковбоя за 40 секунд

19.01.2020 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошел в полусреднем весе. 


Фото: Reuters

Макгрегор с первых секунд бросился на соперника. Серроне пропустил несколько тяжелых ударов. Затем Конор провел мощный хай-кик, Дональд оказался на канвасе и там ирландец добил его серией ударов. Рефери вмешался в одностороннее избиение и остановил встречу.

Весь бой занял около 40 секунд.

 
 
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Убедительное возвращение ирландца
 
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