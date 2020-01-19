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За отличие в службе

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За отличие в службе

В преддверии Дня спасателя в областном управлении МЧС подвели итоги работы за 2019 год. На коллегии присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он выразил слова признательности спасателям Принеманья за высокий профессионализм при ликвидации крупных пожаров и ЧС, а также за эффективную профилактическую работу, направленную на повышение культуры безопасности жизнедеятельности населения региона. Министр вручил заслуженные награды бойцам и офицерам. В числе отмеченных медалью «20 год органам і падраздзяленням па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь» — начальник Вороновского РОЧС Олег ВОЛОСЕВИЧ (на снимке). В районном отделе по чрезвычайным ситуациям такие же медали будут вручены командиру отделения ПАСП-13 Геннадию МУРАВСКОМУ, командиру отделения ПАСЧ-1 Николаю ЧИРКОВУ, водителю ПАСП-13 Тадеушу  АНДРУКОНИСУ, водителю ПАСЧ-1 Владимиру СТЕФАНОВИЧУ, водителю ПАСП-11 Виталию ШИЛКО.

Нагрудных знаков Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Выдатнiк» удостоены водители ПАСЧ-1Виктор ГРИШКО и ПАСП-13 Валерий РУСЕЛЕВИЧ.

 
 
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В преддверии Дня спасателя в областном управлении МЧС подвели итоги работы за 2019 год. На коллегии присутствовал министр по чрезвычайным ситуациям Владимир...
 
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