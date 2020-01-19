«У нас по-другому не бывает…»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Выезжая в тот день на место происшествия, спасатели знали, что произошло серьезное ДТП — водитель во время движения не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. В железном плену оказался пассажир.

Время после полуночи. Специальный автомобиль районного отдела по чрезвычайным ситуациям проезжает одно из пересечений улиц Несвижа. В свете фар — оцепленное сотрудниками милиции место происшествия. Рядом — медицинские работники, хорошо знающие свое дело. Одна из машин скорой помощи уже увезла пострадавшего водителя. На очереди — пассажир.

Боевой десант команды спасателей, сориентировавшись на месте происшествия, четко выполняет команду начальника караула капитана внутренней службы Игоря Лукашанца.





Определившись с расстановкой техники и установив световую мачту, команда спасателей действует дальше. Каждый боец знает: за безопасность личного состава на месте ЧС в ответе командир, поэтому в деле никаких «но» быть не может. Есть приказ и ему подчиняешься беспрекословно. К возможным дальнейшим действиям подготовлена рукавная линия с пенным стволом, чтобы предотвратить возгорание на месте происшествия.

Оценив общую обстановку, проверив, нет ли утечки топлива из машины, работники РОЧС во избежание короткого замыкания отключили аккумулятор, выставили дополнительное ограждение специальными сигнальными световозвращающими конусами. Еще раз убедившись, что человек в сознании и в экстренной медицинской помощи пока не нуждается, спасатели принимают решение продолжать работу.





— Установив противооткатные упоры под колеса, вместе с напарником Вадимом Казакевичем стабилизировали автомобиль и приступили к деблокировке, — рассказывает Игорь Алексеевич. И продолжает:

— С помощью домкрата разжали стойку автомобиля, разрезали гидравлическими ножницами порог… На протяжении всего времени следили за состоянием «пленника автомобиля». Достав человека из тисков, передали его медикам.

Все действия команды в боевой одежде выполнялись одновременно, слаженно. Наши парни всегда работают четко. Молодежь теперь грамотная, если что-то непонятно, интересуется у старших товарищей заранее. У нас по-другому не бывает, ведь на кону жизни людей, — завершил мой собеседник.

Задача — спасти человека, предупредив все опасные факторы, сделать всё возможное для общей безопасности — была выполнена. Еще одна жизнь спасена.

Когда-нибудь Игорь Алексеевич истории о своей службе будет рассказывать сыновьям. Ведь мальчишки обязательно поинтересуются: «Папа, как это было? Тебе не было страшно?». А сейчас офицер старается разделять вопросы дома и службы. Вспоминает ребят, с которыми учился в командно-инженерном институте МЧС Республики Беларусь в Минске. Надежен он для своей сегодняшней рабочей семьи — для ребят, с которыми служит в Несвиже вот уже 12 лет.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.