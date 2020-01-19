СПАСЕНИЕ начинается с диспетчера

Источник материала: Вороновская газета





Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь? Это уставное приветствие диспетчер ЦОУ произносит ровным голосом в любое время суток. Он первым принимает сигнал бедствия и от его реакции и грамотных действий зависит исход спасательной операции.

Андрей Стакуть восемь лет работает диспетчером центра оперативного управления Вороновском РОЧС. Здесь обеспечивается связь с пожарными аварийно-спасательными постами, оперативными службами района, координируются звонки и выезды. Сюда поступают и повседневные оперативные сообщения, и сигналы о чрезвычайных ситуациях. Его задача отреагировать на тревожный звонок максимально быстро: в пределах нескольких секунд оценить ситуацию, получить максимум информации о происшествии и направить технику. Уточнить важные детали у охваченных тревогой и страхом людей бывает очень непросто.

— Люди теряются в панике. Особенно когда о пожаре сообщают сами хозяева горящих строений. Часто кричат, плачут, грубят. Для нас это все привычно. В беде людям трудно справиться с эмоциями, — рассказывает Андрей Стакуть.

Досаднее всего тратить время и силы на ложные вызовы, которые поступают периодически. В основном их совершают дети. Иногда они действительно не могут оценить ситуацию и звонят на 101, приняв пар за дым, а иногда балуются. Андрей Иванович вспомнил недавний случай, когда девочка решила проверить быстроту реакции пожарных. По ее звонку к месту мнимого пожара были направлены четыре единицы спецтехники, скорая помощь. Детская шутка могла стоить человеческой жизни, случись в это время пожар реальный. За такие поступки родители шутников могут быть привлечены к административной ответственности.

После выезда на ЧП боевого расчета работа диспетчера не заканчивается. Он остается на радиосвязи с подразделениями. В зависимости от складывающейся ситуации поднимает по тревоге и высылает дополнительные силы и средства. Также диспетчер оперативно составляет специальное донесение в областное управление о характере возгорания, привлеченных к тушению силах и средствах, характере повреждений строения.

— Сегодня диспетчер центрального оперативного управления должен владеть английским языком, чтобы принять тревожное сообщение от иностранца, оказавшегося в чрезвычайной ситуации. Раз в три месяца мы проходим проверку знаний английского в Минске, ежемесячно нас тестирует на рабочем месте областное управление, — ненадолго подключается к разговору Владислав Барун, сменивший Андрея Стакутя на ближайшие сутки. И тут же отвечает на очередной телефонный звонок. Они раздаются один за одним во время «строевки» (так спасатели называют строевую записку, с составления которой начинает дежурство диспетчер). Все аварийно-спасательные посты района отзваниваются в ЦОУ и сообщают, какие машины находятся в расчете и резерве, сколько человек на них работает, сколько топлива в машинах. Все данные диспетчер фиксирует. Это не формальность, а необходимость. Заступая на дежурство, он должен точно знать, какие силы сможет направлять к месту ЧП.

Как диспетчер Андрей Иванович не выезжает на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. Но действовать на месте ЧП ему дово-дилось не раз. В работу подразделения он включался с присущей ему собранностью и решительностью. Один случай произошел года два назад в соседнем районе. Команда футболистов Вороновского РОЧС возвращалась с областных спортивных соревнований. По пути узнали о пожаре в жилом доме. Деревня находилась неподалеку. Поэтому к месту происшествия их машина подоспела раньше пожарной автоцистерны. Обесточили дом, вывели из задымленного жилища пожилого хозяина. В общем, сработали командой. Ведь работник МЧС на любой должности — спасатель, готовый прийти на помощь.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.