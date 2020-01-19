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Латвия готова поставлять нефть в Беларусь
19.01.2020 12:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Латвия подтвердила наличие инфраструктуры и готовность перекачки нефти в Беларусь. В Латвии готовы сделать для Беларуси интересные предложения по транзиту нефти.
Об этом сообщил
— Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно. В принципе, в обоих направлениях есть такая техническая возможность, просто надо обговорить технические условия, и если есть такая необходимость со стороны Беларуси, мы всегда рады предложить свои условия. Я подразумеваю, что предложения получили наши предприятия, и они над этим работают, — сказал Талис Линкайтс.
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Латвия подтвердила наличие инфраструктуры и готовность перекачки нефти в Беларусь. В Латвии готовы сделать для Беларуси интересные предложения по транзиту нефти.
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