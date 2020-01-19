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Латвия готова поставлять нефть в Беларусь

19.01.2020 12:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Латвия готова поставлять нефть в Беларусь

Латвия подтвердила наличие инфраструктуры и готовность перекачки нефти в Беларусь. В Латвии готовы сделать для Беларуси интересные предложения по транзиту нефти.

Об этом сообщил ОНТ со ссылкой на министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса. Он также отметил, что латвийские компании уже занимаются этим вопросом.

— Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно. В принципе, в обоих направлениях есть такая техническая возможность, просто надо обговорить технические условия, и если есть такая необходимость со стороны Беларуси, мы всегда рады предложить свои условия. Я подразумеваю, что предложения получили наши предприятия, и они над этим работают, — сказал Талис Линкайтс.

 
 
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Латвия подтвердила наличие инфраструктуры и готовность перекачки нефти в Беларусь. В Латвии готовы сделать для Беларуси интересные предложения по транзиту нефти.
 
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