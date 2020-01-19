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Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста
Источник материала: СТВ
Новости России. 25 января родился знаменитый советский поэт, актёр и певец Владимир Высоцкий. Мы собрали семь его редких фотографий.
Творчество артиста оказало огромное влияние не только на его соотечественников, но и на жителей других стран. Произведения Высоцкого переведены на множество языков, в зарубежных школах изучаются жизнь и поэзия Владимира Семёновича. Есть даже пособие по изучению русского языка для англоязычных людей на основе музыки советского артиста.
Высоцкий прожил яркую, насыщенную жизнь, в которой успел очень много. И лишь малая её часть запечатлена на фотографиях. Однако даже они позволяют понять, каким был Владимир Семёнович.
Фото: instagram.com/irenaponaroshku
Фотография ниже была сделана 9 июля 1979 года около Бреста. Таможная застава «Варшавский мост», с таможенником Ю. Швычковым.
Снимок ниже был сделан в 1980 году. Это был один из первых Mercedes в СССР.
Годом ранее мы более подробно изучили жизнь Высоцкого.
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Новости России. 25 января родился знаменитый советский поэт, актёр и певец Владимир Высоцкий. Мы собрали семь его редких фотографий. Творчество артиста оказало...
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