Как менялся Владимир Высоцкий. Семь редких фотографий великого артиста

Источник материала: СТВ

Новости России. 25 января родился знаменитый советский поэт, актёр и певец Владимир Высоцкий. Мы собрали семь его редких фотографий.

Творчество артиста оказало огромное влияние не только на его соотечественников, но и на жителей других стран. Произведения Высоцкого переведены на множество языков, в зарубежных школах изучаются жизнь и поэзия Владимира Семёновича. Есть даже пособие по изучению русского языка для англоязычных людей на основе музыки советского артиста.

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Высоцкий прожил яркую, насыщенную жизнь, в которой успел очень много. И лишь малая её часть запечатлена на фотографиях. Однако даже они позволяют понять, каким был Владимир Семёнович.

Фото: instagram.com/irenaponaroshku



Фото: instagram.com/masikana07



Фото: instagram.com/_whenwewereyoung_



Фото: instagram.com/masikana07



Фото: instagram.com/old_school_g4

Фотография ниже была сделана 9 июля 1979 года около Бреста. Таможная застава «Варшавский мост», с таможенником Ю. Швычковым.



Фото: instagram.com/vysotsky.vladimir

Снимок ниже был сделан в 1980 году. Это был один из первых Mercedes в СССР.



Фото: reddit.com/user/HarleyWeaver

Годом ранее мы более подробно изучили жизнь Высоцкого.