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Вот это поворот на «Песне года»: Солодуха выехал на сцену на лошади

19.01.2020 12:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гала-концерт «Песня года Беларуси» прошел в субботу, 18 января, в минском Дворце спорта. Может быть, событие осталось бы рядовым, если бы не перфоманс от Александра Солодухи: певца на сцену вывезли на лошади.

Такому повороту событий удивились находящиеся на концерте зрители.

После этого певца поздравили с днем рождения (он у него как раз 18 января), после чего он исполнил новую песню «Не грусти».

Вообще, Александр Солодуха известен своим ироничным и эпатажным подходом к делу. Например, в 2014 году он предстал в образе бабочки, чтобы поучаствовать в отборе на «Евровидение-2014».


Скриншот из клипа

«Песня года Беларуси» — концерт, который собирает артистов, исполнивших популярные хиты последнего года. В 2020-м хедлайнером стал Тима Белорусских, кроме молодого артиста выступили также Влада, NaviBand, Алексей Хлестов, Анна Шаркунова, Тео, Саша Немо, Инна Афанасьева и другие.

 
 
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Неожиданный перфоманс от известного артиста!
 
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