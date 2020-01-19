Вот это поворот на «Песне года»: Солодуха выехал на сцену на лошади

Источник материала: Tut.by

Гала-концерт «Песня года Беларуси» прошел в субботу, 18 января, в минском Дворце спорта. Может быть, событие осталось бы рядовым, если бы не перфоманс от Александра Солодухи: певца на сцену вывезли на лошади.

Такому повороту событий удивились находящиеся на концерте зрители.

Солодуха въехал на «Песню года» НА КОНЕ господи легенда pic.twitter.com/IHU4jJEIuR — Лёша XCX (@leshagorbash) January 18, 2020

После этого певца поздравили с днем рождения (он у него как раз 18 января), после чего он исполнил новую песню «Не грусти».

Вообще, Александр Солодуха известен своим ироничным и эпатажным подходом к делу. Например, в 2014 году он предстал в образе бабочки, чтобы поучаствовать в отборе на «Евровидение-2014».



Скриншот из клипа

«Песня года Беларуси» — концерт, который собирает артистов, исполнивших популярные хиты последнего года. В 2020-м хедлайнером стал Тима Белорусских, кроме молодого артиста выступили также Влада, NaviBand, Алексей Хлестов, Анна Шаркунова, Тео, Саша Немо, Инна Афанасьева и другие.