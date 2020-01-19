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С 20 по 22 января на территории Вороновского района пройдет профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, нарушивших правила проезда перекрестков

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 20 по 22 января на территории Вороновского района пройдет профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, нарушивших правила проезда перекрестков

Пересечение перекрестков — это довольно сложный процесс, который нередко приводит к аварийной ситуации. Согласно статистике, на территории Вороновского района за последних два года произошло 23 ДТП по вине водителей, нарушивших правила проезда перекрестков, из которых в  двух имелись пострадавшие. Каждое четвертое  ДТП произошло на перекрестке автодороги М11 и автодороги Р135, который местные жители называют бастунским. Во всех случаях на перекрестке неравнозначных дорог водители, выезжающие со второстепенной дороги, не предоставили преимущество движущимся по главной дороге. Виновники ДТП, как правило, утверждали, что не видели автомобиля, следовавшего по главной дороге. Такое происходит из-за того, что автотранспорт, движущийся по главной дороге, может попасть за стойку автомобиля, движущегося по второстепенной, и стать невидимым для его водителя.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям при подъезде к перекрестку неравнозначных дорог со стороны второстепенной дороги несколько раз посмотреть по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии приближающегося транспортного средства.

Напоминаем, что за нарушения правил проезда  перекрестка предусмотрена административная ответственность от 1 до 5 б.в., а за создание аварийной ситуации — от 5 до 20 б.в. с лишением права управления до двух лет.

Александр СТЕФАНОВИЧ,

старший госавтоинспектор ОГАИ Вороновского РОВД,

майор милиции.

 
 
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Пересечение перекрестков — это довольно сложный процесс, который нередко приводит к аварийной ситуации. Согласно статистике, на территории Вороновского района...
 
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