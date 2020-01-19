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«Евреи! Ещё и летают! И Вы хотите, чтобы я это показал Никите Сергеевичу?!» Как помощник Хрущёва помешал Шагалу приехать в СССР
Источник материала: СТВ
Жизнь Марка Шагала за пределами СССР будет наполнена и радостью, и горечью потерь. Художник получит мировое признание, а его работы станут не только гордостью музеев и коллекционеров. Шагал распишет своды крупнейших театров мира: Оперы Гарнье в Париже и Метрополитен-оперы в Нью-Йорке. Автор не раз сменит прописку. Но Париж он до конца своих дней будет называть не иначе как «вторым Витебском», рассказали в одной из серий документального цикла
Тамара Карандашева, искусствовед, эксперт Комитета Марка Шагала:
По свидетельствам близких, Шагал остро переживал, что на родине его творчество не признают. Менялась эпоха, а вместе с тем невъездными в Советский Союз стали не только работы мастера, но и он сам.
Аркадий Шульман, главный редактор историко-публицистического журнала:
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«Евреи! Ещё и летают! И Вы хотите, чтобы я это показал Никите Сергеевичу?!» Как помощник Хрущёва помешал Шагалу приехать в СССР
Жизнь Марка Шагала за пределами СССР будет наполнена и радостью, и горечью потерь. Художник получит мировое признание, а его работы станут не только гордостью...
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