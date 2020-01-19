Экономист: У белорусской власти существует такая болезнь – «политический центропупкизм»

Эпоха нефтяной халявы закончилась, считает руководитель аналитического центра «Стратегия».





charter.97 . — У белорусской власти существует такая болезнь – «политический центропупкизм». Им страдают местные, так сказать, политики — хотя их политиками можно назвать только по функциональной терминологии, — отмечает Леонид Заико в интервью сайту





Белорусская власть с самого начала сделала следующее: вгрызлась и торжественно пировала на нефтяной и газовой трубе. Когда россияне очухались, они поняли, что надо все-таки убрать эту дурацкую систему экспортных пошлин – это была ошибка русских экономистов— и перешли к изъятию региональных рент.





Многие экономисты, в том числе и я, говорили белорусским властям: не сидите на чужих трудах, развивайте собственную экономику. Развивайте новые производства — такие, как электротранспорт. В первом квартале этого года россияне выпускают свой первый электромобиль, грузины тоже свои электромобили будут выпускать. А здесь сидят: нефти чуть-чуть слили из российских труб и радуются. Труба стоит на месте — а мир развивается.





И Россия тоже идет своим путем. Кто будет считаться с какими-то местными царьками, которые сидят у других на шее? Что теперь будет для таких стран, для Лукашенко? Ребята, берите пример с тех, кто самостоятельно развивается. Какая дорожная карта? Все уже, забили. Пускай он теперь прыгает, дергается. Он (Лукашенко — ред.) сейчас будет останавливать трубы или еще что-то делать…





Все! Песня спета! Спета песня уже — пятый куплет не нужен. Хватит, четыре куплета уже было…





Как на это в России отреагируют?









Думаю, что россияне в это вмешиваться не будут. Пускай власти посмотрят сами, увидят, к чему пришли. Уже сейчас видно по итогам года (я делал анализ), что у нас огромный дефицит во внешней торговле. По Гомелю Витебску (областям, где нефтеперерабатывающие предприятия) дефицит составляет по миллиарду долларов! То есть, закупают на миллиард долларов больше продукции, чем продают на внешних рынках.





А самый большой дефицит в 3,4 миллиарда долларов – это Минск. Минские государственные и частные предприятия продали продукции за рубеж на 4 миллиарда меньше, чем купили.





И это в городе, где сидит Лукашенко! О чем он разговаривает со своими помощниками? Маленький город, всего 2 миллиона человек — и 4 миллиарда дефицит внешней торговли! Ребята, вы хоть понимает, что вы заслужили? Что вы о себе воображаете?





Поэтому надо браться за эти цифры, смотреть, создавать свою экономику — новую, компьютерную, цифровую, электротранспорт. Хотя бы электросамокаты начали бы выпускать…





Работайте — что вы сели на эту нефть? Это не ваша нефть. Это нефть нанайцев, Ямало-Ненецких округов и прочих. Заканчивается эта колхозная газо-нефтяная радужная постсоветская эпоха.