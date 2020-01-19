ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая инспекция назвала топ-10 налогоплательщиков Минска

19.01.2020 12:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минску назвала десять крупнейших налогоплательщиков столицы. Совокупно они перечислили в бюджет 3,8 млрд рублей или треть доходов консолидированного бюджета Минска в прошлом году.

Крупнейшим налогоплательщиком стало ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Вместе с ним в десятку вошли: ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», пишет reform.by

Всего же в Минске платили налоги 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. ИП, а также 270,5 тыс. граждан.

134,2 тыс. субъектов негосударственного сектора уплатили в бюджет в прошлом году 9 млрд рублей, а 2,6 тыс. субъектов госсектора — 3,5 млрд рублей. На долю организаций негосударственного сектора пришлось 68,1% поступлений, государственного сектора 0 26,9%, физических лиц — 3,2%, а ИП — 1,8%.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минску назвала десять крупнейших налогоплательщиков столицы. Совокупно они перечислили в бюджет 3,8 млрд рублей или...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские гандболисты почти лишились шансов в финале Евро-2020
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика