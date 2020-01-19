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Живая память: истории белорусов, живших в блокадном Ленинграде

19.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В оккупированном Ленинграде тяжелейший голод и холод три года выносили не только коренные жители, но и приезжие – в основном студенты. Среди них было много белорусов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.

Война застала Валентину Тиванову в родном Полоцке. Тогда ей исполнилось 19 лет, она только окончила первый курс Ленинградского института иностранных языков. Студентка приехала домой на каникулы, но решила вернуться в город на Неве последним эшелоном. Сейчас Валентина Петровна вспоминает, как жестоко немцы обстреливали Ленинград, днем и ночью.

«Листовками засыпали. Беру листовку, и там было написано: «Ленинградцы, вы окружены, сопротивление бесполезно, убивайте жидов и переходите на нашу сторону». Мы рвали эти листовки и продолжали работать», – рассказала Валентина Тиванова.

На пиджаке Валентины Петровны сверкают награды. Две самые важные – «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны» и «За оборону Ленинграда». Сначала Валентина копала окопы, возводила оборонительные укрепления, но хотела приносить больше пользы фронту и записалась в медсестры. Она ассистировала врачам в операционной и перевязывала раны солдатам.

«Страшно вспомнить. У него ампутированы руки выше локтя. Обе ноги – выше колена. По-русски ничего не знал. Но знал: «Где моя Валя?». Чтобы я его кормила», – вспоминает Валентина Тиванова.

Хотя кормить особо нечем было. Суточный паек – 125 граммов хлеба. В минском музее Великой Отечественной войны есть отдельный зал, посвященный блокадному Ленинграду. Стучит метроном, как тот, что в самом Ленинграде стучал по радио «город жив». А рядом – тот самый блокадный кусочек хлеба, а еще дневник ленинградца Владимира Самойлова. Он писал его до 27 декабря 42-го года – последнего дня жизни. Там же есть пояс блокадницы Анны Егоровой, студентки педиатрического института.

«Такие пояса обязательно носили дети и многие взрослые ленинградцы. Тут кармашки, в них вкладывались продуктовые карточки, документы. Самое важно и ценное всегда было при себе», – рассказала заведующая отделом Белорусского государственного музея Великой Отечественной войны Светлана Прибыш.

Крипта храма-памятника Всех Святых в Минске – сакральное место для белорусов. В 76 нишах – земля с полей сражений и могил героев. Есть в крипте и капсула из Ленинграда.

«В нише находится капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища. Надпись скромно гласит: «Блокадникам Ленинграда», – рассказала экскурсовод Екатерина Хмельницкая.

Каждый год здесь проходит поминальная служба. Ветераны несут цветы, делятся друг с другом воспоминаниями. Валентине Тивановой – 97. Потому признается: тяжело физически посещать такие встречи. Но те три года в блокадном Ленинграде изменили ее судьбу. Валентина Петровна поступила в мединститут и стала врачом-хирургом. А каждое 18 января она листает фото, вспоминает тех, кто погиб в осажденном городе и навсегда остался жить в ее памяти.

Сегодня в Беларуси проживает шесть тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Блокадников Ленинграда – меньше 400 человек.



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Теги: Минск
 
 
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В минском музее Великой Отечественной войны есть отдельный зал, посвященный блокадному Ленинграду.
 
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