Белорусские гандболисты обыграли сборную Чехии на чемпионате Европы-2020

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы продолжают выступление на чемпионате Европы-2020 по гандболу. Во втором матче основного группового раунда наши игроки встречались с командой Чехии и были сильнее – 28:25.

Напомним, ранее на стадии предварительного группового раунда сборная Беларуси обыграла черногорцев и сербов, а также уступила хорватам. В первом матче основного группового раунда белорусы проиграли немцам.

Впереди у нашей команды матчи с командами Испании (20 января) и Австрии (22 января). Сейчас белорусы занимают пятое место в группе и сохраняют теоретические шансы на выход в полуфинал. В него выйдут две лучшие сборные из группы. Также итоговый результат важен для попадания в квалификационный раунд Олимпийских игр. Финал чемпионата Европы состоится 26 января.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Испании. Беларусь на Евро-2018 заняла десятое место. Лучший результат на чемпионате Европы белорусы показали в 1994 году, заняв восьмое место.