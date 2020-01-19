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Белорусские гандболисты обыграли сборную Чехии на чемпионате Европы-2020

19.01.2020 14:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусские гандболисты обыграли сборную Чехии на чемпионате Европы-2020
Фото из открытых источников

Белорусы продолжают выступление на чемпионате Европы-2020 по гандболу. Во втором матче основного группового раунда наши игроки встречались с командой Чехии и были сильнее – 28:25.

Белорусские гандболисты обыграли сборную Чехии на чемпионате Европы-2020 Сборная Беларуси вышла в основной раунд чемпионата Европы-2020 по гандболу

Напомним, ранее на стадии предварительного группового раунда сборная Беларуси обыграла черногорцев и сербов, а также уступила хорватам. В первом матче основного группового раунда белорусы проиграли немцам.

Впереди у нашей команды матчи с командами Испании (20 января) и Австрии (22 января). Сейчас белорусы занимают пятое место в группе и сохраняют теоретические шансы на выход в полуфинал. В него выйдут две лучшие сборные из группы. Также итоговый результат важен для попадания в квалификационный раунд Олимпийских игр. Финал чемпионата Европы состоится 26 января.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Испании. Беларусь на Евро-2018 заняла десятое место. Лучший результат на чемпионате Европы белорусы показали в 1994 году, заняв восьмое место.

 
 
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Наши игроки сохраняют шансы на выход в полуфинал турнира.
 
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