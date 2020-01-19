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Белорусские биатлонистки выступают в преследовании. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
После успешного спринта белорусские биатлонистки постараются показать высокие результаты и в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Первой на дистанцию уйдет норвежка Тириль Экхофф, преимущество которой над Ханной Оберг составляет полминуты. Через 36 секунды после Экхофф убежит Доротея Вирер.
Анна Сола стартует четвертой (+0.50), Елена Кручинкина — 16-й (+1.26), Ирина Кривко — 49-й (+2.10).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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После успешного спринта белорусские биатлонистки постараются показать высокие результаты и в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.
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