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Беларусбанк запустил оплату по QR-коду, а Дабрабыт - карточку для родителей. Топ новостей от банков
Источник материала: Tut.by
Банки снова начали выпускать карточки БЕЛКАРТ, а также придумали новый сервис для оплаты покупок смартфоном для тех, у кого нет Apple или Samsung. А «Беларусбанк» запустил оплату товаров и услуг с помощью QR-кода. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило на рынке банковских услуг на этой неделе.
Карточка со скидками для родителей
Вот три главные фишки этого «пластика»: специальная программа скидок и бонусов для будущих и молодых мам (скидки до 30%), манибэк за покупки (2% — на специализированные товары для детей и мам, 0,5% — на все остальные товары) и участие в полезных образовательных мероприятиях для родителей от проекта MAMA PRO (а это — общение с экспертами по вопросам планирования беременности, родов и детского здоровья).
Что примечательно, свидетельство о рождении ребенка не значится в списке документов для открытия карточки. Нет и ограничений по возрасту детей.
Как рассчитываться за товары и услуги по QR-коду
«Беларусбанк» и финтех-стартап Cashew
Чтобы расплатиться за товары и услуги по QR-коду, нужно сообщить об этом продавцу или выбрать соответствующую опцию на сайте интернет-магазина. После этого на мобильнике выберете операцию «оплата по QR-коду» во вкладке «другое» на виджете. Это сделать также можно в разделе «платежи и переводы» в интерфейсе приложения М-Банкинг. После этого нужно навести камеру смартфона на полученный QR-код для его сканирования. После выбора карты для оплаты нужно подтвердить платеж и получить чек об операции в мобильном приложении. Подробнее о том, как работает система, можно прочитать
Как платить смартфоном, если это не Apple или Samsung
Важный нюанс: при включении технологии Tap&Pay можно оплачивать суммы до 80 рублей, просто разблокировав экран смартфона, для оплат свыше 80 рублей приложение само запросит авторизацию (ПИН-код или отпечаток пальца), после неё нужно будет нажать кнопки «Бесконтактная оплата» и затем «Начать».
Кредит, при котором не будут учитывать другие долги
Кредит на рефинансирование «Удачное обновление»
Главная его особенность в том, что кредит выдается без учета платежей по действующим кредитам, картам рассрочки, в то время как при выдаче иных кредитов банки учитывают платежи по действующим кредитным договорам.
БЕЛКАРТ вернулся
Банки
Напомним, белорусские банки временно
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Что происходило на рынке банковских услуг на этой неделе.
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