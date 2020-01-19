Беларусбанк запустил оплату по QR-коду, а Дабрабыт - карточку для родителей. Топ новостей от банков

Источник материала: Tut.by

Банки снова начали выпускать карточки БЕЛКАРТ, а также придумали новый сервис для оплаты покупок смартфоном для тех, у кого нет Apple или Samsung. А «Беларусбанк» запустил оплату товаров и услуг с помощью QR-кода. FINANCE.TUT.BY посмотрел, что происходило на рынке банковских услуг на этой неделе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Карточка со скидками для родителей

Банк Дабрабыт выпустил первую в Беларуси карточку для родителей — «Матуля». Мамы и и папы могут получить ее совершенно бесплатно, платить за ее пополнение также не нужно.

Вот три главные фишки этого «пластика»: специальная программа скидок и бонусов для будущих и молодых мам (скидки до 30%), манибэк за покупки (2% — на специализированные товары для детей и мам, 0,5% — на все остальные товары) и участие в полезных образовательных мероприятиях для родителей от проекта MAMA PRO (а это — общение с экспертами по вопросам планирования беременности, родов и детского здоровья).

Что примечательно, свидетельство о рождении ребенка не значится в списке документов для открытия карточки. Нет и ограничений по возрасту детей.

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Как рассчитываться за товары и услуги по QR-коду

«Беларусбанк» и финтех-стартап Cashew запустили оплату товаров и услуг с помощью QR-кода. Технология позволяет продавцам принимать платежи по картам «Беларусбанка» без установки специальных терминалов, а покупателям оплачивать товары и в мобильным приложением М-Банкинг (версия не ниже 3.5). Приложение можно установить на любом смартфоне на операционной системе Android или iOS (Apple).

Чтобы расплатиться за товары и услуги по QR-коду, нужно сообщить об этом продавцу или выбрать соответствующую опцию на сайте интернет-магазина. После этого на мобильнике выберете операцию «оплата по QR-коду» во вкладке «другое» на виджете. Это сделать также можно в разделе «платежи и переводы» в интерфейсе приложения М-Банкинг. После этого нужно навести камеру смартфона на полученный QR-код для его сканирования. После выбора карты для оплаты нужно подтвердить платеж и получить чек об операции в мобильном приложении. Подробнее о том, как работает система, можно прочитать на сайте банка.

Как платить смартфоном, если это не Apple или Samsung



Фото: burst.shopify.com

Банк Решение на этой неделе обновил свое мобильное приложение, с которым буквально за 10 минут можно превратить свой Android-смартфон в платежное средство и рассчитываться им в тех же местах, в которых можно рассчитаться бесконтактными карточками.

Важный нюанс: при включении технологии Tap&Pay можно оплачивать суммы до 80 рублей, просто разблокировав экран смартфона, для оплат свыше 80 рублей приложение само запросит авторизацию (ПИН-код или отпечаток пальца), после неё нужно будет нажать кнопки «Бесконтактная оплата» и затем «Начать».

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Кредит, при котором не будут учитывать другие долги



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Кредит на рефинансирование «Удачное обновление» предложил Беларусбанк . Он предоставляется для погашения (рефинансирования) одного либо нескольких кредитов (овердрафтов), а также карт рассрочек на срок до 7 лет с уплатой процентов в размере ставки рефинансирования, увеличенной на 3,47 процентных пунктов (12,47% годовых).

Главная его особенность в том, что кредит выдается без учета платежей по действующим кредитам, картам рассрочки, в то время как при выдаче иных кредитов банки учитывают платежи по действующим кредитным договорам.

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БЕЛКАРТ вернулся



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Банки возобновили выпуск карточек национальной платежной системы БЕЛКАРТ.

Напомним, белорусские банки временно приостановили эмиссию карточек БЕЛКАРТ в связи с тем, что с 1 января все новые карты национальной платежной системы должны выпускаться с чипом.