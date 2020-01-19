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Российский зал берлинской выставки «Зеленая неделя» закрывали из-за нелегально ввезенной свинины
Источник материала: Партизан
Один из залов сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Зеленая неделя» в Берлине был закрыт в пятницу на два часа. В нем располагается экспозиция России.
Зал закрыли ветеринарные службы. В ходе контрольной проверки они обнаружили изделия из свинины на российском стенде. Ввоз этого вида мяса из РФ в Евросоюз запрещен из-за африканской чумы свиней. Каким образом продукция была доставлена на выставку, не сообщается. Кроме свинины, была изъята и молочная продукция без таможенных сертификатов, пишет
После удаления изделий из свинины зал выставки снова был открыт для посетителей, сообщает Berliner Zeitung.
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Один из залов сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Зеленая неделя» в Берлине был закрыт в пятницу на два часа. В нем располагается экспозиция...
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