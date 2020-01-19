Российский зал берлинской выставки «Зеленая неделя» закрывали из-за нелегально ввезенной свинины

Зал закрыли ветеринарные службы. В ходе контрольной проверки они обнаружили изделия из свинины на российском стенде. Ввоз этого вида мяса из РФ в Евросоюз запрещен из-за африканской чумы свиней. Каким образом продукция была доставлена на выставку, не сообщается. Кроме свинины, была изъята и молочная продукция без таможенных сертификатов, пишет