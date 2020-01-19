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«Благодарю за службу и желаю новых успехов». Президент Беларуси поздравил белорусских спасателей с профессиональным праздником
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник смелых и мужественных. День спасателя отмечают в Беларуси. Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям поздравил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Благодарю за службу и желаю новых успехов». Президент Беларуси поздравил белорусских спасателей с профессиональным праздником
Новости Беларуси. Праздник смелых и мужественных. День спасателя отмечают в Беларуси. Работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям...
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