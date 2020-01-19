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Историк: Союзное государство – не только Россия и Беларусь. На очереди – страны Балтии?
Источник материала: Партизан
Союзное государство – не только Беларусь и России, оно должно включать как минимум еще 1-2 постсоветских государства. Об этом доктор исторических наук Валерий Соловей заявил в
-Давайте назовем это гибридной операцией, поскольку Госсовет, которого еще нет, это должен быть совет союзного государства. А союзное государство с точки зрения тех, кто всю эту идею продвигает, сейчас не может ограничиваться только союзом России и Беларуси. Оно должно включать еще и другие постсоветские государства и территории, по крайней мере, одно или два, – отметил Валерий Соловей.
Политолог считает, что новой мишенью Путина могут стать страны Балтии:
-Зонтик НАТО их вряд ли можно защитить, если не будет на то доброй воли президента Трампа, а отнюдь не факт, что будет добрая воля Дональда Трампа. Он кое-чем обязан «другу Владимиру», как он считает, и он может на время воздержаться.
“Конституционную реформу” Путина политолог назвал “новым туром политического ревизионизма”, который должен “начаться и завершится до 9 мая”.
-Это было задумано давно. И по большому счету это идея геополитического реванша — реванша в истории. Помните, Владимир Владимирович все время говорил, что распад Советского Союза — крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. Он хочет знать в истории реванш. И этой идеей он движим, по крайней мере, с 2009 года, по крайней мере, с 2009 года он последовательно, шаг за шагом этот реванш готовит.
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Союзное государство – не только Беларусь и России, оно должно включать как минимум еще 1-2 постсоветских государства. Об этом доктор исторических наук Валерий...
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