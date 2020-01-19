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Есть у кого спросить: 19 лет назад появилась «Википедия»
19.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
То, без чего сегодня не может представить существование ни один школьник, не сразу появилось, а всего 19 лет назад. И это «Википедия»! Благодатный источник знаний.
Ее писали и пишут все кому не лень и кому точно есть, чем заняться. Эти знания, конечно, можно проверить, но зачем – если можно просто поверить на слово? 15-го января (это как раз на этой неделе), но в 2001-м году, как написано в статье самой энциклопедии, она начала работу. Сейчас
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То, без чего сегодня не может представить существование ни один школьник, не сразу появилось, а всего 19 лет назад. И это «Википедия»! Благодатный источник знаний. ...
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