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Есть у кого спросить: 19 лет назад появилась «Википедия»

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Есть у кого спросить: 19 лет назад появилась «Википедия»

То, без чего сегодня не может представить существование ни один школьник, не сразу появилось, а всего 19 лет назад. И это «Википедия»! Благодатный источник знаний. 

Ее писали и пишут все кому не лень и кому точно есть, чем заняться. Эти знания, конечно, можно проверить, но зачем – если можно просто поверить на слово? 15-го января (это как раз на этой неделе), но в 2001-м году, как написано в статье самой энциклопедии, она начала работу. Сейчас «Википедия» считается самым крупным и наиболее популярным справочником в интернете. Кому-то она заменила настольную книгу, а кто-то благодарит «Википедию» за годы учебы и дипломные работы. Хотя, конечно, педагоги не одобряют использование этого источника при подготовке домашнего задания. Как бы там ни было, историю и «Википедию» пишем мы с вами. И вы знаете адрес в интернете, если захочется узнать что-то новое.

ОНТ
 
 
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То, без чего сегодня не может представить существование ни один школьник, не сразу появилось, а всего 19 лет назад. И это «Википедия»! Благодатный источник знаний. ...
 
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