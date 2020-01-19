Вопреки церкви и погоде... Брестчане всё равно идут окунуться в воду на Крещение

Источник материала: Виртуальный Брест

С утра сегодня, 19 января 2020 года на пляже Гребного канала у реки Мухавец волнительно - пришедшие окунуться на Крещение недоумевают, почему нет палаток, медиков, спасателей. Привычный шаблон "сломался", церковь второй год подряд не благословляет окунание в проруби. Как назло, и погода против - о какой проруби может идти речь, когда плюсовая температура?





Справедливости ради нужно отметить, что зимние купания действительно не имеют ничего общего с верой, и возможно, пришло время это осознать. Это просто традиция, придуманная людьми, и постепенно церковь пытается устраниться от неё. Однако, благословление воды никуда не делось - верующие как и прежде набирают её во все доступные ёмкости. Хотя это на самом деле обычная вода из водопровода, просто над ней совершили молитву служители.





Между тем некоторые брестчане недовольны - мол, традицию нужно поддерживать, весь год ждём, а тут такое. С утра на пляже пусто, ни души. Одинокие мужчины ждут компанию, как-то веселее, когда есть ещё кто-то, не чувствуешь себя не "в своей тарелке". Постепенно люди подтягиваются, у всех готов необходимый инвентарь - полотенце, сменное бельё. Переодеваться приходится прямо на песке, но это мало кого пугает - так, значит так.





Дети рыдают, хотят войти в воду вслед родителей, но когда раздеваются и понимают, что не всё так просто, начинают сомневаться. Впрочем, глядя друг на друга, быстро прыгают, и назад, к маме с полотенцем.