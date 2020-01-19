ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вопреки церкви и погоде... Брестчане всё равно идут окунуться в воду на Крещение

19.01.2020 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

С утра сегодня, 19 января 2020 года на пляже Гребного канала у реки Мухавец волнительно - пришедшие окунуться на Крещение недоумевают, почему нет палаток, медиков, спасателей. Привычный шаблон "сломался", церковь второй год подряд не благословляет окунание в проруби. Как назло, и погода против - о какой проруби может идти речь, когда плюсовая температура?

Вопреки церкви и погоде... Брестчане всё равно идут окунуться в воду на Крещение

Справедливости ради нужно отметить, что зимние купания действительно не имеют ничего общего с верой, и возможно, пришло время это осознать. Это просто традиция, придуманная людьми, и постепенно церковь пытается устраниться от неё. Однако, благословление воды никуда не делось - верующие как и прежде набирают её во все доступные ёмкости. Хотя это на самом деле обычная вода из водопровода, просто над ней совершили молитву служители.

Вопреки церкви и погоде... Брестчане всё равно идут окунуться в воду на Крещение

Между тем некоторые брестчане недовольны - мол, традицию нужно поддерживать, весь год ждём, а тут такое. С утра на пляже пусто, ни души. Одинокие мужчины ждут компанию, как-то веселее, когда есть ещё кто-то, не чувствуешь себя не "в своей тарелке". Постепенно люди подтягиваются, у всех готов необходимый инвентарь - полотенце, сменное бельё. Переодеваться приходится прямо на песке, но это мало кого пугает - так, значит так.

Вопреки церкви и погоде... Брестчане всё равно идут окунуться в воду на Крещение

Дети рыдают, хотят войти в воду вслед родителей, но когда раздеваются и понимают, что не всё так просто, начинают сомневаться. Впрочем, глядя друг на друга, быстро прыгают, и назад, к маме с полотенцем.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  С утра сегодня, 19 января 2020 года на пляже Гребного канала у реки Мухавец волнительно - пришедшие окунуться на Крещение недоумевают, почему нет палаток, медиков,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший тренер БАТЭ Бага нашел работу в Литве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика