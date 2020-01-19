В Минске поставили «Табакерку» в границах первого кольца, хоть это и запрещено делать

Источник материала: Tut.by

В Минске установили киоск «Табакерка» в пределах первого кольца, что делать запрещено . Об этом сообщают в телеграм-канале « МотолькоПомоги » со ссылкой на пост Влентина Болтача в твиттере .

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ». Для столицы же возвращения киосков на улицы был болезненным. Но указ президента есть указ президента. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Как минимум, киоски «Табакерка» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили «Табакерку» возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это — в границах городского ядра (первого кольца).



Фото: Валентин Болтач

Отметим, что «Табакерки» также Мингорисполком запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило не выполняется . Дело в том, что этот запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу. Поэтому этот вопрос — с большего в плоскости исполнения принятых условий (возможно, устных) со стороны «ЭНЕРГО-ОИЛ».

Напомним, «ЭНЕРГО-ОИЛ» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.