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В Минске поставили «Табакерку» в границах первого кольца, хоть это и запрещено делать
Источник материала: Tut.by
В Минске установили киоск «Табакерка» в пределах первого кольца, что делать
Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ». Для столицы же возвращения киосков на улицы был болезненным. Но указ президента есть указ президента. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Как минимум, киоски «Табакерка» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.
Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили «Табакерку» возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это — в границах городского ядра (первого кольца).
Отметим, что «Табакерки» также Мингорисполком запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило
Напомним, «ЭНЕРГО-ОИЛ» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.
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«Табакерка» находится на остановке общественного транспорта.
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