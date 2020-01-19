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В Минске поставили «Табакерку» в границах первого кольца, хоть это и запрещено делать

19.01.2020 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске установили киоск «Табакерка» в пределах первого кольца, что делать запрещено. Об этом сообщают в телеграм-канале «МотолькоПомоги» со ссылкой на пост Влентина Болтача в твиттере.

Напомним, «Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ». Для столицы же возвращения киосков на улицы был болезненным. Но указ президента есть указ президента. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил компании «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Как минимум, киоски «Табакерка» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской.

Этого правила придерживались до недавнего времени, пока на днях не поставили «Табакерку» возле зданий завода «Горизонт» на Куйбышева, 22. Это — в границах городского ядра (первого кольца).


Фото: Валентин Болтач

Отметим, что «Табакерки» также Мингорисполком запрещает устанавливать около школ и больниц, но иногда и это правило не выполняется. Дело в том, что этот запрет по сути никак формально не прописан. Нет ни решения Мингорисполкома, ни другого законодательного акта по этому поводу. Поэтому этот вопрос — с большего в плоскости исполнения принятых условий (возможно, устных) со стороны «ЭНЕРГО-ОИЛ».

Напомним, «ЭНЕРГО-ОИЛ» реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями, поэтому по всей стране и появляются «Табакерки». В регионах процесс идет еще с конца 2018 года.

 
Теги: Минск
 
 
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«Табакерка» находится на остановке общественного транспорта.
 
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