Мадуро рассказал, что готов к диалогу с США

"Белсат" . «Если будет уважение между правительствами, независимо от того, насколько велики Соединенные Штаты, и если будет диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы сможем создать новый тип взаимоотношений», – подчеркнул глава Венесуэлы Николас Мадуро, передает





При этом Николас Мадуро отметил, что проблемы во время переговоров могут возникнуть в деле взглядов на выборы.





«Мне кажется, нам следует больше думать об общей картине. Отношения через 5-10 лет. Отношения до конца 21 века», – отметил политик.





Уже год в Венесуэле политический кризис. В январе 2019 года Хуан Гуайдо объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает Конституция страны. Гуайдо признали исполняющим обязанности президента ряд стран Запада и США.