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«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ

19.01.2020 22:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Алена Лешкевич – без преувеличения одна из звездочек таиландского бокса, сообщили в программе «Неделя спорта».

Виталий Гурков, СТВ:
Что можно сделать для развития таиландского бокса, чтобы он был таким же узнаваемым, как футбол, хоккей? Таким же популярным.

«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ

Алена Лешкевич:
Хотелось бы больше рекламы для нашего вида спорта, для наших бойцов. Конечно, когда будет идти реклама на телевидении, какой-то баннер висеть где-то, где часто ходят люди, все-таки это привлекает внимание. Человек, хочет того или нет, видит вас на картинке. Естественно, я вижу тебя вживую – я тебя узнала, потому что я тебя видела на баннере где-то.

Ты же сейчас работаешь на телеканале СТВ в роли ведущего? Расскажи, как тебе, как там все вообще устроено? Как тебе было начинать, не страшно?

Виталий Гурков:
Начинать было страшно. Всегда страшно начинать, когда ты сталкиваешься с вещами, о которых ты не имеешь ни малейшего представления. Но мне нравится.

«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ

Алена Лешкевич:
А когда ты выходишь в эфир, у тебя же есть волнение, какой-то страх. Это похоже на то, что ты испытываешь, выходя на бой на ринг?

Виталий Гурков:
Есть определенный мандраж. Но я тебе хочу сказать, что все гораздо легче, потому что тебя там как минимум никто не бьет. А если тебе интересно, от лица телекомпании СТВ я хотел бы тебя пригласить попробовать себя в роли ведущей, например. Почему нет.

Алена Лешкевич:
Да. Если это правда – спасибо, я буду очень рада и счастлива попробовать себя роли работника на телеканале. Неважно кем, наверное. Это что-то новое, что-то интересное. Я люблю, чтобы какие-то сложности в жизни были. Чтобы не было все гладко, создавать себе какие-то такие… как сказать?

«Тебя там как минимум никто не бьёт». Виталий Гурков пригласил Алёну Лешкевич стать ведущей на СТВ

Виталий Гурков:
Выход из зоны комфорта, назовем это так.

Алена Лешкевич:
Да! Я очень люблю такое, поэтому мне будет интересно.

Виталий Гурков:
Ну что ж, тогда давай попробуем.

Люди в материале: Виталий Гурков, Алена Лешкевич
 
 
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Новости Беларуси. Алена Лешкевич – без преувеличения одна из звездочек таиландского бокса, сообщили в программе «Неделя спорта». Виталий Гурков, СТВ: Что можно...
 
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