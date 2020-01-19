«Застыли, как будто бы нас поймали с поличным». Алена Лешкевич о медалях, приоритетах и жизни вне спорта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Алена Лешкевич – без преувеличения одна из наших звездочек. Она была лучшей как в любительском ринге, так и профессиональном. И последнего слова еще не сказала, сообщили в программе «Неделя спорта». Многократная чемпионка мира пропустила домашнюю Европу, но готова вернуться в ринг и вновь сокрушить всех.

О карьере и личной жизни. Мы встретились с Аленой по ту сторону канатов.

Я была с детства активная, мне хотелось больше, выше, лучше

Виталий Гурков, СТВ:

Алена, ты такая красивая хрупкая девушка. Чем обусловлен такой вид спорта, как таиландский бокс?





Алена Лешкевич:

Я была с детства активная и интересовалась всеми видами спорта. Мне нравилось ходить в тренажерку, бегать наперегонки. Потому что во мне с детства такой дух соперничества, наверное, был. Я в школе на физкультуре всегда хотела первая прибежать, больше отжаться, большее количество попрыгать на скакалке. Все время в этом плане, скажем так, «перло». Мне хотелось больше, выше, лучше.

И когда я узнала, что мои знакомые записались на секцию тайского бокса, подумала: «О, что такое тайский бокс? Интересно». А потом я еще узнала, что знакомые съездили на какие-то республиканские соревнования и там выиграли. «Так, надо попробовать и мне». И я пошла и записалась в секцию по тайскому боксу и начала обучаться.

В переходном возрасте я должна была «замочить» свою соперницу. Но с опытом приходит осознание, что все-таки это не мордобой какой-то

Виталий Гурков:

Что ты чувствуешь перед боем? Я, например, отношусь к поединку как к работе. Я не хочу вывести из строя оппонента, у меня не стоит задача нокаутировать его. Как бы больше как к какой-то игре. У тебя как это происходит?





Алена Лешкевич:

У меня было все сначала по-одному, потом все перевернулось и стало по-другому. Когда я только начинала тренироваться, возраст был, скажем так, переходный, 15-16 лет, и тогда не было такой техники, и умений таких не было. Поэтому я выходила, и моя задача была – просто прибить. Неважно как. Я должна выбежать и «замочить» свою соперницу. Это было так.

Но с возрастом, с опытом приходит осознание, что все-таки это не мордобой какой-то уличный, что это красивый вид спорта и нужно подходить к этому с умом. Нужно понимать, что ты делаешь. Нужно работать так, чтобы самому не травмироваться в первую очередь. Уже не говоря о сопернике. Понятно, что ты должен сделать по максимуму все, чтобы победить. Но в первую очередь надо думать о том, чтобы самому не получить травму.

«Из года в год все вторая, вторая, вторая… И я не понимала, чего не хватает»

Виталий Гурков:

Какая твоя самая трудовая медаль, самая любимая? Или прямо там, где ты вырвала и показала себя на максимум.

Алена Лешкевич:

Есть такая медаль. Вот у меня такая история есть: я четыре раза была вторая на чемпионатах мира. Из года в год все вторая, вторая, вторая… И я не понимала, чего не хватает. Вроде с тренером работаем, что-то новое придумываем. Но не получается выиграть. И чемпионат мира, который был в Швеции четыре года назад – я тогда впервые стала чемпионкой мира. Выиграла в финале у спортсменки из Таиланда (которая, кстати, сейчас подписала контракт с UFC). Я, когда это увидела, мне прямо стало приятно, что я ее побеждала однажды. Потому что после этого мы с ней больше не встречались.





«У меня нет какого-то пика в голове. Пока будут силы – буду боксировать»

Виталий Гурков:

Как ты себя мотивируешь продолжать заниматься этим видом спорта?

Алена Лешкевич:

Меня радует, что у меня нет какого-то пика в голове. Каждый раз, когда интервью берут, у меня спрашивают: «Сколько еще ты хочешь быть чемпионкой мира?» Я говорю – будучи двукратной – «трехкратной». Трехкратной – «ну, четырехкратной». Сейчас я: «конечно же хочу быть пятикратной!» Нет этого вот потолка. Мозг расслаблен, чувствую себя на 18 лет, не ставлю себе какие-то в голове преграды. Пока будут силы – буду боксировать. Желание меня есть.

«Мне хочется участвовать на Олимпийских играх, но все-таки я женщина и в приоритете рождение ребенка»

Виталий Гурков:

Ходят слухи, что в 2024 году таиландский бокс будет представлен на Олимпийских играх в Париже. Выдержишь четыре года в ринге?

Алена Лешкевич:

Ой, классный вопрос. Я буду счастлива, если это будет действительно так. Естественно, мне хочется участвовать на Олимпийских играх. Это мечта всех спортсменов. Но не хочу загадывать. Конечно, мне хочется, но все-таки я женщина и в приоритете рождение ребенка, первенца хотя бы, для нашей семьи. Как пойдет.





Виталий Гурков:

Ну ты успеешь, у тебя есть время.

Алена Лешкевич:

Смотря когда у меня это получится.

Через три месяца чемпионат республики. Поэтому сейчас есть возможность отдохнуть

Виталий Гурков:

Вот у меня сейчас травма. Я восстанавливаюсь после операции, не тренируюсь. А как проходит твой день?

Алена Лешкевич:

Мой день сейчас проходит спокойно, так как сейчас межсезонье. Я тренируюсь один раз в неделю.

Виталий Гурков:

В неделю?





Алена Лешкевич:

Ой, прошу прощения. Не подумайте, что это ошибка по Фрейду! То есть я тренируюсь каждый день, и иногда даже два раза в день. Но сейчас, честно говоря, хожу пока один раз, потому что готовиться пока не к чему. Через три месяца только чемпионат республики. Поэтому сейчас есть возможность отдохнуть.

«И мы сидим, застыли, как будто бы нас поймали с поличным»

Виталий Гурков:

Алена, скажи, на улице тебя узнают?





Алена Лешкевич:

Да, узнают. У меня недавно была история такая интересная. Мы с девчонками из нашего вида спорта собрались на новогодний корпоратив и пошли в кафе, соответственно. Раз у нас сейчас не было никаких соревнований – мы можем себе позволить, мы тоже люди...

Виталий Гурков:

… одеться красиво.

Алена Лешкевич:

Одеться красиво, и не только. Позволить себе все то, что позволяют себе нормальные люди. То бишь потанцевать, выпить бокальчик винишка. Признаюсь честно.

Виталий Гурков:

Расслабиться.

Алена Лешкевич:

Да, расслабиться. В принципе, так и произошло. Мы пошли в кафе, танцевали, отдыхали. И тут резко к нам подбегает мужчина: «Блин, девчонки, я же вас знаю. Тебя зовут Алена, тебя зовут Маша. Тебя зовут еще как-то там». Не буду называть имен.

Виталий Гурков:

Не выдавай всех.

Алена Лешкевич:

Да, а мы с девчонками только бокалами дзынкнули. И мы сидим, застыли, как будто бы нас поймали с поличным. Поворачиваемся. Он: «Я же вас знаю, вы же тайским боксом занимаетесь. Блин, пожалуйста, можно с вами сфотографироваться?» А мы такие: «Ну да, давайте, сфотографируемся». То есть вот, бывает, узнают.



