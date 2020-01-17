МТС создает в Беларуси умные города : новый тариф для интернета вещей

Источник материала: Myfin

МТС запустил тариф для интернета вещей

Что такое NB-IoT?

Технология NB-IoT - прямой наследник LTE, только предназначена она для передачи коротких сообщений, а не больших объемов данных на высоких скоростях. Поэтому технология позволяет работать оборудованию при более низких уровнях сигнала и при высоком уровне шумов, а также сильно экономит батарею. Устройства в стандарте NB-IoT могут работать 10 лет от одной обычной батарейки!



Подключить на тариф можно смарт-приборы с поддержкой технологии передачи данных NB-IoT. «Общение» с устройствами в сети МТС может происходить и с использованием защищенного VPN-соединения.



Счетчики для «умного города»

С помощью энергоэффективной технологии NB-IoT можно быстро собирать и обрабатывать данные приборов учета воды, газа и электроэнергии, контролировать расходы энергоресурсов, проводить диагностику оборудования, определять состояние и местоположение нужных объектов.



«Новый тарифный план — этап, который поможет вывести новые продукты и устройства с поддержкой NB-IoT на рынок, развивать проекты в сфере «умного города». Технология NB-IoT — узкополосная и предназначена для передачи малых объемов данных. Прежде всего это помогает экономить энергопотребление IoT-устройств. Сфера применения здесь очень широкая — начиная от учета энергоресурсов в квартирах и домах, заканчивая промышленными датчиками мониторинга оборудования. МТС ведет разработку комплексных решений на основе данной технологии. Мы уверены, что полезных умных датчиков будет становиться все больше, чтобы делать жизнь более комфортной, повышать безопасность и эффективность предприятий», — отметил Виталий Одорский, руководитель департамента маркетинга компании МТС



70 копеек в месяц за устройство

В тариф «Интернет вещей» включена безлимитная передача данных по технологии NB-IoT. Ежемесячная абонплата по каждой SIM-карте составляет 70 копеек. Если IoT-устройства не используются, оказание услуг может быть приостановлено. Вместо стандартной карты клиенты могут установить SIM-чип, который обеспечивает стабильную работу даже в экстремальных производственных условиях, в том числе при высоких температурах.

Узнать о зоне покрытия сети NB-IoT и подключиться на тариф «Интернет вещей» можно в управлении по работе с ключевыми клиентами МТС по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 95-4.



Подробнее о тарифе «Интернет вещей» смотрите здесь.

