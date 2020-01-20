Источник материала: Новости Волковыска

⭐ Сегодня, 20 января 2020 года, главный праздник церковный – это собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сегодня 20-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 346 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 20 января

Зимний день согревания;

День осведомленности о пингвинах;

День любителей сыра в США;

День Мартина Лютера Кинга (отмечается ежегодно в третий понедельник января);

День Республики Крым;

Зимний свадебник (Иванов день).

▶ Какой праздник 20 января по церковному календарю и можно ли работать

20 января у православных празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Праздник тесно связан с другим праздником – Крещение. Так как на следующий день после великих церковных торжеств церковь вспоминает и тех, кто к этим священным событиям причастен. Так как крестил Иисуса Христа именно Иоанн Предтеча, то 20 января – его день.

Предтечей его прозвали за то, что он родился раньше Христа (на полгода), то есть как бы предшествовал Ему.

Иоанн Предтеча – в чем помогает, что просят у святого? В первую очередь молятся ему, если болит голова или при иных болячках, связанных с головой (зубная боль, к примеру). Также просят помощи при почти любых жизненных проблемах – от семейных до помощи в принятии решения.

Праздники Иоанна Крестителя

Семь раз в году почитают православные память Иоанна Крестителя.

20 января – сегодня Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

8 марта в високосном году – Первое и второе обретение главы (головы) Иоанна Предтечи;

7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предтечи;

7 июля – Рождество Иоанна Крестителя;

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;

6 октября – Зачатие Иоанна Крестителя.

Главными праздниками считаются Рождество Иоанна Крестителя и день его мученической смерти, то есть Усекновение Иоанна Предтечи.

▶ 20 января: что можно делать, а что нельзя

Утром, еще до еды, выпивали освященной на Крещение воды – чтоб весь год со здоровьем проблем не иметь. А уж за столом полагалось выпить чего покрепче – но в меру.

Дело в том, что на Ивана-бражника (называли его так из-за того, что в этот день было принято "запивать" зло) "обмывали" супружество без взаимной любви. Считалось, что если это сделать, то будущая жена будет меньше плакать в семейной жизни.

Впрочем, напиваться нельзя – только смыть, так сказать, дурное. На то и пословица:

"Празднуй раз в месяц – будешь веселым; запразднуешь каждый день – будешь голым".

Если в этот день у парня или девушки вдруг разгулялся аппетит, то, по поверью, за этим человеком тоскует его возлюбленный.

Оставшиеся после праздников объедки, по традиции, не выкидывают, а скармливают домашним животным.

Иванов день открывал новый цикл – мясоед, то есть время (несколько недель), когда вволю ели мясо и гуляли свадьбы (для венчаний это считается особо удачной порой).

Именно 20 января стараются крестить детей: считается, что тогда он будет счастливым.

Молодежь продолжала собираться вечером, но уже обязательно с какой-то работой. Это могло быть вязание, шитье, налаживание одежды или ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Святки закончились, а вместе с ними – и время для народных гуляний.

По народным поверьям, 20 января нельзя:

нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время;

не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

грустить – а то ведь год проплачешь;

лениться;

отказывать в помощи;

ругаться и материться.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Афанасий, Василий, Иван, Ян.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 20 января

Есть такие приметы 20 января на погоду:

ясный день – засушливая погода летом;

если с этого дня целую неделю стоят морозы – ждите оттепели;

идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба;

непогода и снег предвещают урожай.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 20 января

250 – римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана;

1892 – первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США);

1944 – ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин;

1946 – президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ;

1921 – принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства;

1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве;

1982 – Оззи Осборн помещен в больницу после того, как откусил голову брошенной на сцену летучей мыши;

1983 – умер Гарринча (род. в 1933г.), знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле;

1988 – Боб Дилан стал членом Зала славы рок-н-ролла;

2002 – Германия решила возвратить Египту золотой саркофаг фараона Эхнатона;

2009 – Барак Обама стал 44-м президентом США, и первым темнокожим;

2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.

▶ Кто из знаменитостей родился 20 января

В этот день родились такие знаменитости:

1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик и математик, создатель основ электродинамики;

1855 – Эрнест Шоссон, французский композитор;

1876 – Иосиф Гофман, американский пианист и композитор польского происхождения;

1907 – Манфред фон Арденне, немецкий физик;

1910 – Джой Адамсон, натуралист и писательница, автор бестселлера "Рожденный свободным";

1920 – Федерико Феллини, итальянский кинорежиссёр, лауреат пяти премий "Оскар";

1946 – Дэвид Линч, американский кинорежиссер ("Дюна", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв");

1952 – Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России;

1952 – Пол Стэнли, американский музыкант, гитарист и вокалист глэм-рок-группы Kiss;

1963 – Ингеборга Дапкунайте, советская, литовская и британская актриса ("Интердевочка", "Утомленные солнцем", "Ганнибал: Восхождение", "Матильда");

1969 – Максим Поташев, магистр игры "Что? Где? Когда?";

1976 – Анастасия Волочкова, российская балерина и танцовщица, заслуженная артистка России (2002);

1978 – Сид Уилсон, американский музыкант, участник Slipknot;

1979 – Роберт Грегори Бурдон, барабанщик американской ню-метал группы "Linkin Park";

1986 – Ольга Бузова, российская теле- и радиоведущая, актриса и модель;

1987 – Эван Питерс, американский актер, наиболее известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".

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