⭐ Сегодня, 20 января 2020 года, главный праздник церковный – это собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Сегодня 20-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 346 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 20 января
- Зимний день согревания;
- День осведомленности о пингвинах;
- День любителей сыра в США;
- День Мартина Лютера Кинга (отмечается ежегодно в третий понедельник января);
- День Республики Крым;
- Зимний свадебник (Иванов день).
▶ Какой праздник 20 января по церковному календарю и можно ли работать
20 января у православных празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Праздник тесно связан с другим праздником – Крещение. Так как на следующий день после великих церковных торжеств церковь вспоминает и тех, кто к этим священным событиям причастен. Так как крестил Иисуса Христа именно Иоанн Предтеча, то 20 января – его день.
Предтечей его прозвали за то, что он родился раньше Христа (на полгода), то есть как бы предшествовал Ему.
Иоанн Предтеча – в чем помогает, что просят у святого? В первую очередь молятся ему, если болит голова или при иных болячках, связанных с головой (зубная боль, к примеру). Также просят помощи при почти любых жизненных проблемах – от семейных до помощи в принятии решения.
Праздники Иоанна Крестителя
Семь раз в году почитают православные память Иоанна Крестителя.
- 20 января – сегодня Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 8 марта в високосном году – Первое и второе обретение главы (головы) Иоанна Предтечи;
- 7 июня – Третье обретение главы Иоанна Предтечи;
- 7 июля – Рождество Иоанна Крестителя;
- 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи;
- 6 октября – Зачатие Иоанна Крестителя.
Главными праздниками считаются Рождество Иоанна Крестителя и день его мученической смерти, то есть Усекновение Иоанна Предтечи.
▶ 20 января: что можно делать, а что нельзя
Утром, еще до еды, выпивали освященной на Крещение воды – чтоб весь год со здоровьем проблем не иметь. А уж за столом полагалось выпить чего покрепче – но в меру.
Дело в том, что на Ивана-бражника (называли его так из-за того, что в этот день было принято "запивать" зло) "обмывали" супружество без взаимной любви. Считалось, что если это сделать, то будущая жена будет меньше плакать в семейной жизни.
Впрочем, напиваться нельзя – только смыть, так сказать, дурное. На то и пословица:
"Празднуй раз в месяц – будешь веселым; запразднуешь каждый день – будешь голым".
Если в этот день у парня или девушки вдруг разгулялся аппетит, то, по поверью, за этим человеком тоскует его возлюбленный.
Оставшиеся после праздников объедки, по традиции, не выкидывают, а скармливают домашним животным.
Иванов день открывал новый цикл – мясоед, то есть время (несколько недель), когда вволю ели мясо и гуляли свадьбы (для венчаний это считается особо удачной порой).
Именно 20 января стараются крестить детей: считается, что тогда он будет счастливым.
Молодежь продолжала собираться вечером, но уже обязательно с какой-то работой. Это могло быть вязание, шитье, налаживание одежды или ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Святки закончились, а вместе с ними – и время для народных гуляний.
По народным поверьям, 20 января нельзя:
- нельзя умываться, ведь будете обмануты через некоторое время;
- не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.
- грустить – а то ведь год проплачешь;
- лениться;
- отказывать в помощи;
- ругаться и материться.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Афанасий, Василий, Иван, Ян.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 20 января
Есть такие приметы 20 января на погоду:
- ясный день – засушливая погода летом;
- если с этого дня целую неделю стоят морозы – ждите оттепели;
- идет дождь, или стоит туман – будет богатый урожай хлеба;
- непогода и снег предвещают урожай.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 20 января
250 – римский император Деций издал указ о гонениях на христиан и казнил римского папу Фабиана;
1892 – первый баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США);
1944 – ВВС Великобритании сбросили 2300 тонн бомб на Берлин;
1946 – президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ;
1921 – принята первая конституция Турции, провозгласившая светский и национальный характер турецкого государства;
1980 – Президент США Джимми Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве;
1982 – Оззи Осборн помещен в больницу после того, как откусил голову брошенной на сцену летучей мыши;
1983 – умер Гарринча (род. в 1933г.), знаменитый бразильский футболист, считается вторым игроком в истории бразильского футбола после Пеле;
1988 – Боб Дилан стал членом Зала славы рок-н-ролла;
2002 – Германия решила возвратить Египту золотой саркофаг фараона Эхнатона;
2009 – Барак Обама стал 44-м президентом США, и первым темнокожим;
2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.
▶ Кто из знаменитостей родился 20 января
В этот день родились такие знаменитости:
1775 – Андре-Мари Ампер, французский физик и математик, создатель основ электродинамики;
1855 – Эрнест Шоссон, французский композитор;
1876 – Иосиф Гофман, американский пианист и композитор польского происхождения;
1907 – Манфред фон Арденне, немецкий физик;
1910 – Джой Адамсон, натуралист и писательница, автор бестселлера "Рожденный свободным";
1920 – Федерико Феллини, итальянский кинорежиссёр, лауреат пяти премий "Оскар";
1946 – Дэвид Линч, американский кинорежиссер ("Дюна", "Синий бархат", "Малхолланд Драйв");
1952 – Ирина Аллегрова, советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России;
1952 – Пол Стэнли, американский музыкант, гитарист и вокалист глэм-рок-группы Kiss;
1963 – Ингеборга Дапкунайте, советская, литовская и британская актриса ("Интердевочка", "Утомленные солнцем", "Ганнибал: Восхождение", "Матильда");
1969 – Максим Поташев, магистр игры "Что? Где? Когда?";
1976 – Анастасия Волочкова, российская балерина и танцовщица, заслуженная артистка России (2002);
1978 – Сид Уилсон, американский музыкант, участник Slipknot;
1979 – Роберт Грегори Бурдон, барабанщик американской ню-метал группы "Linkin Park";
1986 – Ольга Бузова, российская теле- и радиоведущая, актриса и модель;
1987 – Эван Питерс, американский актер, наиболее известный по ролям в телесериале-антологии "Американская история ужасов".
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