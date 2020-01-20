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Рождественский бал прошел в Быхове

20.01.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Утонченность, изысканность, элегантность… Ими еще вчера буквально был «пропитан» районный центр культуры. Сказочная атмосфера словно перенесла на несколько веков назад. Рождественский бал походил на светский прием.

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове
\ Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Рождественский бал прошел в Быхове

Перевоплощение его участников поражало. Вокруг — сплошь представители высшего общества. Рождественский бал стал массовым «выходом в свет» быховской молодежи.

Наряды дам вызывали всеобщее восхищение. Дресскод согласно этикету: нарядные вечерние платья «в пол», подчеркивающие гибкость и хрупкость девичьих станов, волосы, ниспадающие волнами или убранные в замысловатые прически, легкий макияж на прелестные юные лица.

Кавалеры соответствовали своим дамам. Галантные, обходительные юноши, бережно державшие за руки партнерш по танцам. Они были хороши!

Красота, великолепие и юность. Именно они правили в этот день бал. Мероприятие стало настоящим праздником искусства, собравшим лучших представителей подрастающего поколения Быховщины. Под чарующие звуки классической музыки они буквально впорхнули в зал, приятно удивив своим количеством. Участниками Рождественского бала стали образцовый хореографический коллектив детской школы искусств «Надзейка», их «коллега» по учреждению хореографический ансамбль «Карамельки», танцевальные коллективы гимназии, Мокрянской ДШИ, а также средних школ №№1, 2, 3. Праздничную атмосферу поддерживали арт-группа «Шарм», вокальный ансамбль «Смешарики», вокалист Илья Ширко и другие исполнители.

В числе почетных гостей «светского» мероприятия – заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, управляющий делами райисполкома Вадим Роговой, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, начальник отдела по образованию райисполкома Василий Батвенков, Благочинный Быховского округа, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы, протоиерей Николай. Они озвучили теплые слова приветствия в адрес участников Рождественского бала.

Кавалеры ангажировали дам — и увлекательное, захватывающее действо началось.

От них невозможно было отвести взгляд, они приковывали внимание зрителей, то и дело заставляя публику произносить «браво». В вихре танца закружились пары по залу.

Чарующий, нежный и удивительно красивый. Все это о нем, нестареющем вальсе. Каждый коллектив исполнил этот танец по-своему, но при этом одинаково грациозно.

Торжественно прошел финал Рождественского бала – все коллективы получили дипломы. Приятным бонусом стали сладкие подарки от районной организации ОО «Белорусский фонд мира».

Казалось, звуки вальса проникли в каждое сердце, тронули самые потаенные струны души. Иначе не было бы в глазах участников и зрителей легкой «грустинки» во время финальных аккордов мероприятия. Закончен бал, погасли свечи…

Алеся ЦАРЕВА.

 
 
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Утонченность, изысканность, элегантность… Ими еще вчера буквально был «пропитан» районный центр культуры. Сказочная атмосфера словно перенесла на несколько...
 
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