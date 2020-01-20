\ Рождественский бал прошел в Быхове

Источник материала: Маяк Преднепровья

Утонченность, изысканность, элегантность… Ими еще вчера буквально был «пропитан» районный центр культуры. Сказочная атмосфера словно перенесла на несколько веков назад. Рождественский бал походил на светский прием.







\































Перевоплощение его участников поражало. Вокруг — сплошь представители высшего общества. Рождественский бал стал массовым «выходом в свет» быховской молодежи.

Наряды дам вызывали всеобщее восхищение. Дресскод согласно этикету: нарядные вечерние платья «в пол», подчеркивающие гибкость и хрупкость девичьих станов, волосы, ниспадающие волнами или убранные в замысловатые прически, легкий макияж на прелестные юные лица.

Кавалеры соответствовали своим дамам. Галантные, обходительные юноши, бережно державшие за руки партнерш по танцам. Они были хороши!

Красота, великолепие и юность. Именно они правили в этот день бал. Мероприятие стало настоящим праздником искусства, собравшим лучших представителей подрастающего поколения Быховщины. Под чарующие звуки классической музыки они буквально впорхнули в зал, приятно удивив своим количеством. Участниками Рождественского бала стали образцовый хореографический коллектив детской школы искусств «Надзейка», их «коллега» по учреждению хореографический ансамбль «Карамельки», танцевальные коллективы гимназии, Мокрянской ДШИ, а также средних школ №№1, 2, 3. Праздничную атмосферу поддерживали арт-группа «Шарм», вокальный ансамбль «Смешарики», вокалист Илья Ширко и другие исполнители.

В числе почетных гостей «светского» мероприятия – заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, управляющий делами райисполкома Вадим Роговой, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, начальник отдела по образованию райисполкома Василий Батвенков, Благочинный Быховского округа, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы, протоиерей Николай. Они озвучили теплые слова приветствия в адрес участников Рождественского бала.

Кавалеры ангажировали дам — и увлекательное, захватывающее действо началось.

От них невозможно было отвести взгляд, они приковывали внимание зрителей, то и дело заставляя публику произносить «браво». В вихре танца закружились пары по залу.

Чарующий, нежный и удивительно красивый. Все это о нем, нестареющем вальсе. Каждый коллектив исполнил этот танец по-своему, но при этом одинаково грациозно.

Торжественно прошел финал Рождественского бала – все коллективы получили дипломы. Приятным бонусом стали сладкие подарки от районной организации ОО «Белорусский фонд мира».

Казалось, звуки вальса проникли в каждое сердце, тронули самые потаенные струны души. Иначе не было бы в глазах участников и зрителей легкой «грустинки» во время финальных аккордов мероприятия. Закончен бал, погасли свечи…

Алеся ЦАРЕВА.