Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию

Глава МИД Сергей Лавров, как передает корреспондент РБК, после встречи отметил, что стороны конфликта сделали «маленький шаг вперед» по сравнению с переговорами, которые 13 января прошли в Москве: согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет. Структура под контролем ООН будет заниматься «разработкой мер доверия». Лавров добавил, что организовать «устойчивый диалог» между ливийцами пока не удается.





По словам Меркель, эта встреча внесла важный вклад в урегулирование ливийского конфликта и сыграла большую роль в поддержке усилий ООН. Как отметила Меркель, сегодняшние переговоры были серьезные и интенсивные. По их итогам был подписан документ, однако он должен быть одобрен Советом Безопасности ООН, а затем получить международную поддержку, заявила глава немецкого правительства. «Все были едины во мнении, что документы, которые мы приняли, должны быть подтверждены в [Совбезе] ООН», — уточнила она.





Как отметила канцлер, участники конференции пришли к общему мнению, что ситуация в Ливии может быть урегулирована только политическим путем. Кроме того, они договорились не оказывать поддержку сторонам конфликта, пока будет сохраняться перемирие, добавила Меркель.





Также политик сообщила, что участники встречи в Берлине согласовали эмбарго на поставки оружия сторонам конфликта. «Мы согласны с тем, что мы уважаем эмбарго и что его надо контролировать сильнее, чем раньше», — подчеркнула она.





Меркель рассказала, что представители враждующих сторон в Ливии договорились сформировать военную комиссию в формате «пять плюс пять», а также назвали имена участников для встречи этой мониторинговой группы.









При этом канцлер ФРГ сообщила, что Хафтар и Саррадж не участвовали в основных дискуссиях в рамках конференции, а также не контактировали друг с другом напрямую. По ее словам, разногласия между ними пока велики.





В Берлине прошла международная конференция по ситуации в Ливии. Она состоялась по инициативе Меркель. В саммите участвовали президенты России, Турции и Франции Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.