Безупречная работа и высокий результат лечения в медицинском центре «Новое зрение Гродно»

Источник материала: Новости Волковыска

Безупречная работа операционной и диагностической линии, ультрасовременное оборудование и высочайший личный уровень ответственности – вот залог отличного зрения пациентов клиники «Новое зрение». Гродно - первый город в Беларуси, где филиал был открыт следом после столицы.

К одной из наиболее востребованных офтальмологических процедур можно отнести лазерную коррекцию. Конечно, решение о том, делать её или нет, принимает прежде всего сам пациент. Доктор может только рекомендовать процедуру при желании пациента и отсутствии противопоказаний. За время развития данной технологии произошло значительное её совершенствование, обеспечивающее максимальную безопасность и эффективность. Лазерная коррекция проводится в очень мягких условиях, практически без нагрева роговичной ткани (т.н. холодная коррекция).





В частности, клиника «Новое Зрение» около года назад открыла новую страницу в беспрецедентном улучшении ключевых параметров качества зрения, внедрив методику Provisum® LASIK. Целью становится получение остроты зрения выше дооперационной максимально корригированной остроты зрения (в очках или контактных линзах). В основу метода заложена технология получившая признание на международном уровне и прошедшая процедуру сертификации и тестирования FDA (США).

Конечно, знание опирается на беспрецедентно большой опыт наших врачей. Хочу отметить и то, что проведение лазерной коррекции в гродненском филиале нашего медицинского центра мы доверим только самым опытным и грамотным специалистам, имевшим многолетнюю практику в этой области в минском центре «Новое зрение».

В 2019 году мы ввели в хирургию, оказываемую в наших клиниках поистине революционную систему трехмерной визуализации операционного поля и малейших структур переднего отрезка глаза. Эта технология позволила дать максимальный контроль за ходом операции, увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционной. Например, в хирургии осложненной катаракты видеть четко все особенности строения глаза во время вмешательства, чтобы снизить риск осложнений. Высокая контрастность позволяет хирургу четко видеть объект работы для выполнения точных микрохирургических манипуляций.





Теперь пациенты получают медицинскую помощь высочайшего класса. Страхи и переживания пациентов по поводу предстоящей хирургии не обоснованы, ведь 3D-визуализация позволяет «вести» хирурга через сложные этапы операции.

Несмотря на высокую стоимость новейшего оборудования, ценовая политика разветвленной сети передовых клиник нашей республики отличается стабильностью. Наоборот, действует акционная цена на имплантацию искусственных хрусталиков «премиум»-класса, как монофокальных, так и мультифокальных, которые позволяют пациентам навсегда избавиться от любой очковой коррекции, в том числе и после удаления катаракты. Это значит, что после хирургии на хрусталике наши пациенты свободно могут, например, читать и писать, работать за компьютером и водить автомобиль. Приятно, что многие люди среднего и старшего возраста уже смогли по достоинству оценить все преимущества этого мультифокального хрусталика и отказаться от очков и контактных линз.

Радуют восторженные отзывы наших пациентов буквально в первые сутки после хирургии, ведь жизнь без очков многим из них казалась невозможной.

На базе нашей клиники в 2020 году в Гродно запланировано создание многопрофильного центра с оказанием полного комплекса офтальмологических услуг, а также отдельной детской службы. Мы гордимся результатами своей работы и рады помочь в обретении одной из важнейших основ полноценной жизни - качественного зрения.

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