Вот как выглядит новый флагман Xiaomi

Источник материала: Tut.by

Xiaomi готовится к презентации новых флагманских смартфонов, одним их которых станет Mi 10 Pro. «Живые» фото новинки недавно появились в Сети, пишет Gizmochina.





Скорее всего, компания покажет как минимум два устройства — Mi 10 и Mi 10 Pro (будут доступны как в версиях только с LTE, так и с LTE/5G). Судя по фотографиям, старшая Pro-модель получит экран со скругленными слева и справа гранями. Фронтальную камеру разместят в левом верхнем углу панели, в вырезе в форме буквы «О». Сканер отпечатков пальцев встроят под экран.















Процессором для Mi 10 Pro (5G) станет Snapdragon 865. Вероятно, объем аккумулятора составит 45 000 мАч, заряжаться батарея сможет от 65-ваттного адаптера питания. Будет поддерживаться и стандарт Wi-Fi 6. Основная камера окажется четверной, с главным модулем на 108 Мп. Суперширокоугольный сенсор будет 20-мегапиксельным, телефото — 12 Мп, датчик глубины — 5 Мп.

Инсайдеры добавляют, что анонс новинок состоится 11 февраля — в тот же день Samsung представит свои Galaxy S20. Ориентировочная стоимость смартфонов серии Mi 10 — от 510 до 729 долларов.

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