ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Костюшко и Адам Мицкевич нас объединяют: почему белорусам не нужно отказываться от своих героев

20.01.2020 09:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Потомок дворянского рода с белорусских земель Тадеуш Бонавентура Костюшко боролся за независимость Польши. Государства с названием Беларусь тогда не было. И это дает основание части историков отказывать белорусам в праве называть Костюшко своим героем.

Правильно ли это, в ток-шоу «Intermarium» на телеканале "Белсат" дискутируют историки из Беларуси, Литвы и Польши.


Восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшко, началось в 1794 году. Речь Посполитая только что пережила второй раздел и находилась под оккупацией прусских и российских войск. Король Станислав Август Понятовский был отодвинут от власти. Государством управляли пророссийские элиты.

Экономика была в критическом состоянии. Ослабленная бесконечными военными действиями, Речь Посполитая потеряла свои торговые пути, но при этом была обязана удерживать 40-тысячную оккупационную армию. На оплату своей армии, состоявшее из 15 тыс. человек, денег не было. Закрывались мануфактуры и банки. Росли цены, а вместе с ними – и недовольство населения.

К крестьянским бунтам и выступлениям православного населения, которое боролось за свои права, добавилась борьба магнатских группировок внутри страны. Большая часть общества понимала, что второй раздел Речи Посполитой – только прелюдия к полной ликвидации государства. Чтобы его сохранить, нужно было изменить политический строй, экономическую жизнь и систему обороны. Позиция короля Станислава Августа Понятовского – сохранить остатки страны под российским протекторатом – не находила поддержки.

Началось восстание. Его участники хотели восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года, вернуть Конституцию 3 мая 1791 года и продолжить реформы. Одновременно надо было противостоять трем мощным государствам: России, Австрии и Пруссии. Восстание закончилось поражением. Его подавлением с особой жестокостью командовал известный российский полководец Александр Суворов.

Из 150 тыс. человек, которые по разным оценкам приняли участие в восстании, от 30 до 40 тыс. происходили с земель Великого княжества Литовского. Руководитель Тадеуш Костюшко неоднократно подчеркивал свое литвинское происхождение. Поскольку слово «белорусский» здесь не звучит, часть ученых считает, что белорусы не вправе присоединить эту фигуру к пантеону своих национальных героев.

«Здесь традиция заложена в первые годы советской власти. Когда из белорусов делали крестьянскую нацию, без знати, без национальных героев, – говорит Светлана Куль-Сельверстова, доктор исторических наук, профессор Белостокской политехники.

Она обращает внимание, что на каждом этапе развития нации есть герои, которые могут принадлежать нескольким народам:

«Я все время провожу аналогию: Карл Великий – чей он? Немецкий, французский?».

Во времена Костюшко словом «литвин» обозначали не национальную принадлежность, а государственную – к Великому княжеству Литовскому. Так же как поляками называли себя все граждане Речи Посполитой.

Почему в Беларуси выступают против Костюшко, и кому это нужно?

«Потому что Костюшко – это воплощение государственной идеи. Калиновский – в меньшей степени. Он не столько за государство, сколько за социальное равенство. На мой взгляд, есть силы, которые не хотят, чтобы у Беларуси были национальные герои, которые вдохновляют на борьбу за государственность, – считает Светлана Куль-Сельверстова. – Если мы возьмем пантеон белорусских героев советских времен, там у нас государственников не будет. Там не будет ни Сапеги, ни Радзивиллов. А вот Евфросиния Полоцкая – пожалуйста! Скорина, Янка Купала. Калиновского даже можно – он за государство не боролся, он – за равенство».

«Здесь логика какая: если сегодня мы вычеркивали Костюшко из своей истории, мы вычеркивали и государство, которому он служил, – Речь Посполитую. То есть несколько веков своей истории. Поэтому без Костюшко – никак», – соглашается с ней в студии «Intermarium» Андрей Киштымов, кандидат исторических наук, сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия.

Еще один участник ток-шоу, Валдас Ракуцис доктор исторических наук, профессор Клайпедского университета (Литва) обращает внимание на то, что соседи не должны отбирать героев друг у друга:

«Такие личности, как Костюшко и Адам Мицкевич нас объединяют. Мы должны найти основания для сотрудничества народов, потому что нас разделяют разные интересы, а нужны такие вещи, которые объединяют. Это люди-мосты».Потомок дворянского рода с белорусских земель Тадеуш Бонавентура Костюшко боролся за независимость Польши. Государства с названием Беларусь тогда не было. И это дает основание части историков отказывать белорусам в праве называть Костюшко своим героем.

Правильно ли это, в белсатовском ток-шоу «Intermarium» дискутируют историки из Беларуси, Литвы и Польши.

Восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшко, началось в 1794 году. Речь Посполитая только что пережила второй раздел и находилась под оккупацией прусских и российских войск. Король Станислав Август Понятовский был отодвинут от власти. Государством управляли пророссийские элиты.

Экономика была в критическом состоянии. Ослабленная бесконечными военными действиями, Речь Посполитая потеряла свои торговые пути, но при этом была обязана удерживать 40-тысячную оккупационную армию. На оплату своей армии, состоявшее из 15 тыс. человек, денег не было. Закрывались мануфактуры и банки. Росли цены, а вместе с ними – и недовольство населения.

К крестьянским бунтам и выступлениям православного населения, которое боролось за свои права, добавилась борьба магнатских группировок внутри страны. Большая часть общества понимала, что второй раздел Речи Посполитой – только прелюдия к полной ликвидации государства. Чтобы его сохранить, нужно было изменить политический строй, экономическую жизнь и систему обороны. Позиция короля Станислава Августа Понятовского – сохранить остатки страны под российским протекторатом – не находила поддержки.

Началось восстание. Его участники хотели восстановить Речь Посполитую в границах 1772 года, вернуть Конституцию 3 мая 1791 года и продолжить реформы. Одновременно надо было противостоять трем мощным государствам: России, Австрии и Пруссии. Восстание закончилось поражением. Его подавлением с особой жестокостью командовал известный российский полководец Александр Суворов.

Из 150 тыс. человек, которые по разным оценкам приняли участие в восстании, от 30 до 40 тыс. происходили с земель Великого княжества Литовского. Руководитель Тадеуш Костюшко неоднократно подчеркивал свое литвинское происхождение. Поскольку слово «белорусский» здесь не звучит, часть ученых считает, что белорусы не вправе присоединить эту фигуру к пантеону своих национальных героев.

«Здесь традиция заложена в первые годы советской власти. Когда из белорусов делали крестьянскую нацию, без знати, без национальных героев, – говорит Светлана Куль-Сельверстова, доктор исторических наук, профессор Белостокской политехники.

Она обращает внимание, что на каждом этапе развития нации есть герои, которые могут принадлежать нескольким народам:

«Я все время провожу аналогию: Карл Великий – чей он? Немецкий, французский?».

Во времена Костюшко словом «литвин» обозначали не национальную принадлежность, а государственную – к Великому княжеству Литовскому. Так же как поляками называли себя все граждане Речи Посполитой.

Почему в Беларуси выступают против Костюшко, и кому это нужно?

«Потому что Костюшко – это воплощение государственной идеи. Калиновский – в меньшей степени. Он не столько за государство, сколько за социальное равенство. На мой взгляд, есть силы, которые не хотят, чтобы у Беларуси были национальные герои, которые вдохновляют на борьбу за государственность, – считает Светлана Куль-Сельверстова. – Если мы возьмем пантеон белорусских героев советских времен, там у нас государственников не будет. Там не будет ни Сапеги, ни Радзивиллов. А вот Евфросиния Полоцкая – пожалуйста! Скорина, Янка Купала. Калиновского даже можно – он за государство не боролся, он – за равенство».

«Здесь логика какая: если сегодня мы вычеркивали Костюшко из своей истории, мы вычеркивали и государство, которому он служил, – Речь Посполитую. То есть несколько веков своей истории. Поэтому без Костюшко – никак», – соглашается с ней в студии «Intermarium» Андрей Киштымов, кандидат исторических наук, сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия.

Еще один участник ток-шоу, Валдас Ракуцис доктор исторических наук, профессор Клайпедского университета (Литва) обращает внимание на то, что соседи не должны отбирать героев друг у друга:

«Такие личности, как Костюшко и Адам Мицкевич нас объединяют. Мы должны найти основания для сотрудничества народов, потому что нас разделяют разные интересы, а нужны такие вещи, которые объединяют. Это люди-мосты».
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потомок дворянского рода с белорусских земель Тадеуш Бонавентура Костюшко боролся за независимость Польши. Государства с названием Беларусь тогда не было. И это...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске опять поставили «Табакерку» там, где строго запрещено
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика