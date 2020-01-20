Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

«Премьер-министр сказал, что нормализации наших двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и коллективную безопасность», — говорится в сообщении. Россия последовательно отвергала утверждения в дестабилизирующей деятельности.





Джонсон также заявил о неизменности позиции Великобритании по инциденту в Солсбери. 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок». Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки «Новичка» ни в СССР, ни в России не существовало.





«Он ясно заявил, что позиция Великобритании по Солсбери не изменилась и что это было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании. Он сказал, что подобная атака не должна повториться», — говорится в коммюнике Даунинг-стрит.





Джонсон также сообщил президенту РФ, что «на них обоих лежит ответственность в решении вопросов международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран».





Путин и Джонсон встретились впервые с момента избрания последнего лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Великобритании в июле прошлого года. До этого в конце июня 2019 года российский президент на полях саммита G20 в Осаке провел встречу с Терезой Мэй, которая на тот момент занимала пост главы британского правительства.