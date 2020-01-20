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Теннисистки и их вторые половинки, а это - миллионеры, инженеры и девушки

20.01.2020 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серена Уильямс вышла замуж за миллионера, а мужчинами Марии Шараповой и Симоны Халеп также являются богачи. Спутниками Штеффи Графф, Флавии Пеннетты и Элины Свитолиной стали игроки в теннис. Однако есть примеры, когда второй половинкой теннисисток оказываются врач, журналист, пиарщик, журналист или другая девушка. SPORT.TUT.BY собрал в галерею романтичные фотографии звезд женского тенниса.

Штеффи Графф и ее муж-теннисист Андре Агасси

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Steffi Graf Fan Page

 
 
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Спутниками Штеффи Графф, Флавии Пеннетты и Элины Свитолиной стали игроки в теннис. Однако есть примеры, когда второй половинкой теннисисток оказываются врач,...
 
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