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Теннисистки и их вторые половинки, а это - миллионеры, инженеры и девушки
Источник материала: Tut.by
Серена Уильямс вышла замуж за миллионера, а мужчинами Марии Шараповой и Симоны Халеп также являются богачи. Спутниками Штеффи Графф, Флавии Пеннетты и Элины Свитолиной стали игроки в теннис. Однако есть примеры, когда второй половинкой теннисисток оказываются врач, журналист, пиарщик, журналист или другая девушка. SPORT.TUT.BY собрал в галерею романтичные фотографии звезд женского тенниса.
Штеффи Графф и ее муж-теннисист Андре Агасси
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