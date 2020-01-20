Теннисистки и их вторые половинки, а это - миллионеры, инженеры и девушки

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Серена Уильямс вышла замуж за миллионера, а мужчинами Марии Шараповой и Симоны Халеп также являются богачи. Спутниками Штеффи Графф, Флавии Пеннетты и Элины Свитолиной стали игроки в теннис. Однако есть примеры, когда второй половинкой теннисисток оказываются врач, журналист, пиарщик, журналист или другая девушка. SPORT.TUT.BY собрал в галерею романтичные фотографии звезд женского тенниса.

Штеффи Графф и ее муж-теннисист Андре Агасси