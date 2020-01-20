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За 9 лет в Беларуси ликвидировали более 3 тысяч мусорных полигонов

20.01.2020 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси за 9 лет зачистили более 3 тысяч мусорных полигонов. До 2022 года надо ликвидировать все мини-полигоны.

Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Виталий Смирнов в программе «Неделя» на телеканале СТВ.

— В 2010 году было более 4000 мини-полигонов и порядка 179 полигонов более крупных. В течение 9 лет мы практически ликвидировали 3000 мини-полигонов, ликвидировали крупных полигонов порядка 12. По крайней мере, у нас сейчас 835 мини-полигонов в республике и 165 полигонов, которые действуют. Но вместе с тем задача стоит — до 2022 года ликвидировать все мини-полигоны, — сказал Смирнов.

Планируется, что в Беларуси до 2030 года будет построено 30 комплексов. Задачи — в первую очередь, извлечь, отсортировать, переработать вторичные материальные ресурсы. При каждом комплексе планируется построить какой-то полигон.

Самый известный из них находится в Тростенце под Минском. Что будет с ним?


— В настоящее время полигон действует, он отвечает всем современным экологическим требованиям по содержанию и эксплуатации данного полигона. Построен недавно мусоросортировочный завод, — отвечает замминистра. — Вместе с тем в Минске необходимо построить завод по энергетическому использованию отходов. Образно говоря, сжигание — первое,  что приходит на ум. Технологии изучены. По последней информации города Минска, планируется в 2020 году объявить конкурс по выбору инвестора либо по выбору той технологии, по которой будет осуществляться дальнейшее использование отходов.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси за 9 лет зачистили более 3 тысяч мусорных полигонов. До 2022 года надо ликвидировать все мини-полигоны.
 
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