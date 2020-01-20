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СМИ: США отогнали российских военных от месторождения в Сирии
Источник материала: Партизан
Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных курдским силам YPG, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.
Об этом сообщает
По информации местных источников, американцы преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан.
Выехав из населенного пункта Амуда российские военные не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы", так как им преградили путь американцы. В итоге они были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.
В сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США.
Несколько дней назад поддерживаемые американцами YPG также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российского конвоя был прегражден в районе населенного пункта Камышли. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного режиму Башара Асада.
После начала турецкой операции "Источник мира" США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.
На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.
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Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных курдским силам YPG, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному...
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