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Коммерсантъ: Беларусь и Россия остановили переговоры по транзиту нефти
20.01.2020 09:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.myseldon.com
Согласно данным издания, согласия в вопросе тарифов на транзит Минск и Москва достичь не смогли и готовы отложить дальнейшие переговоры до лета.
Главной причиной затягивания переговоров источники называют бессмысленность торга в условиях, когда неизвестны точные объемы транзита через Беларусь на текущий год. Объем зависит от итогов переговоров между Белнефтехимом и российскими нефтяными компаниями. Последние готовы поставлять нефть в Беларусь с премией в 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Беларусь же требует отмены премии.
Кроме того, как утверждают источники, Минск пока не предоставил точных расчетов своих потерь от загрязнения «Дружбы» весной прошлого года. Тогда из-за попадания в трубу нефти, загрязненной хлоридами, поставки были приостановлены.
После индексации тарифа в феврале Белоруссия может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть. Собеседники “Ъ” также считают, что оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» постарается учесть в тарифе свои затраты на новый экологический налог.
Последняя встреча, посвященная нефтяному транзиту, прошла 16 января. Ее проводили вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и и.о. вице-премьера России Дмитрий Козак. О дате новых переговоров пока не сообщалось.
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Согласно данным издания, согласия в вопросе тарифов на транзит Минск и Москва достичь не смогли и готовы отложить дальнейшие переговоры до лета.
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