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Коммерсантъ: Беларусь и Россия остановили переговоры по транзиту нефти

20.01.2020 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Коммерсантъ: Беларусь и Россия остановили переговоры по транзиту нефти

фото: news.myseldon.com

Согласно данным издания, согласия в вопросе тарифов на транзит Минск и Москва достичь не смогли и готовы отложить дальнейшие переговоры до лета.

Коммерсантъ, ссылаясь на несколько источников в отрасли, заявляет, что стороны не намерены форсировать переговоры и готовы отложить их до лета. Даже если встречи состоятся, он будут скорее номинальными, пишет издание. В этом случае 1 февраля транзит, согласно межправительственному соглашению, подорожает на величину прогнозной инфляции (3,8%) плюс 3%. Итого повышение составит 6,8%. Ранее Минск выдвигал предложение повысить тариф на 2020 год 16,6%, ссылаясь на потери от инцидента с загрязнение нефтепровода «Дружба» в 2019 году.  

Главной причиной затягивания переговоров источники называют бессмысленность торга в условиях, когда неизвестны точные объемы транзита через Беларусь на текущий год. Объем зависит от итогов переговоров между Белнефтехимом и российскими нефтяными компаниями. Последние готовы поставлять нефть в Беларусь с премией в 6 долларов на тонну к экспортному паритету. Беларусь же требует отмены премии.

Кроме того, как утверждают источники, Минск пока не предоставил точных расчетов своих потерь от загрязнения «Дружбы» весной прошлого года. Тогда из-за попадания в трубу нефти, загрязненной хлоридами, поставки были приостановлены.

После индексации тарифа в феврале Белоруссия может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть. Собеседники “Ъ” также считают, что оператор белорусского участка нефтепровода «Дружба» «Гомельтранснефть Дружба» постарается учесть в тарифе свои затраты на новый экологический налог.

Последняя встреча, посвященная нефтяному транзиту, прошла 16 января. Ее проводили вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и и.о. вице-премьера России Дмитрий Козак. О дате новых переговоров пока не сообщалось.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным издания, согласия в вопросе тарифов на транзит Минск и Москва достичь не смогли и готовы отложить дальнейшие переговоры до лета.
 
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