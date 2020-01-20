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В Великобритании украинский герб отнесли к экстремистской символике
Источник материала: Партизан
Полиция Великобритании посчитала герб Украины экстремистским символом. Украинское посольство возмутилось этим фактом, передает
Список экстремистских символов, составленный контртеррористической полицией Великобритании, опубликовала «The Guardian». В нем среди «правых символов» обозначены татуировки в виде украинского Тризуба, а среди списка «сторонников господства белых» – шеврон украинского батальона «Азов».
С критикой такого подхода выступило посольство Украины в Лондоне.
«Добавить Тризуб, национальный символ и государственный герб Украины, закрепленный в Конституции, в «Пособие по борьбе с экстремизмом», изданное антитеррористической полицией для учителей и медицинского персонала, – более чем вызывающе», – заявили в Twitter дипломатического представительства.
Посольство требует исключения Тризуба из справочника и официальных извинений.
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Полиция Великобритании посчитала герб Украины экстремистским символом. Украинское посольство возмутилось этим фактом, передает "Белсат".
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