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В Великобритании украинский герб отнесли к экстремистской символике

20.01.2020 09:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция Великобритании посчитала герб Украины экстремистским символом. Украинское посольство возмутилось этим фактом, передает "Белсат".

Список экстремистских символов, составленный контртеррористической полицией Великобритании, опубликовала «The Guardian». В нем среди «правых символов» обозначены татуировки в виде украинского Тризуба, а среди списка «сторонников господства белых» – шеврон украинского батальона «Азов».

С критикой такого подхода выступило посольство Украины в Лондоне.

«Добавить Тризуб, национальный символ и государственный герб Украины, закрепленный в Конституции, в «Пособие по борьбе с экстремизмом», изданное антитеррористической полицией для учителей и медицинского персонала, – более чем вызывающе», – заявили в Twitter дипломатического представительства.

Посольство требует исключения Тризуба из справочника и официальных извинений.
 
 
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Полиция Великобритании посчитала герб Украины экстремистским символом. Украинское посольство возмутилось этим фактом, передает "Белсат".
 
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