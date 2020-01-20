Какая погода ожидается на этой неделе на Ганцевщине?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Наверняка многие уже второй месяц недоумевают – а где зима? Где снежные сугробы? Конечно, про — 30°C уже и речи не идёт, а хотя бы -10°C. Но за окном предательски доминирует плюсовая температура. Что ожидать от погоды на этой неделе?

Температура воздуха до конца недели днем составит от +1 до + 4 градусов тепла, ночью опустится до минус двух градусов. Синоптики прогнозируют мокрый снег. Во вторник, пятницу и субботу выглянет солнышко.

На этой неделе (во вторник, среду и четверг) ожидается штормовое предупреждение, порывы ветра будут доходить до 15 м/с.





По информации ОНТ и gismeteo.by подготовила Виктория Павлюченко

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