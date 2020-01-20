Системы распознавания лиц запретят в странах ЕС

Источник материала: СТВ

В странах Евросоюза запретят использование системы распознавания лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако такая мера будет временной – до введения необходимых законов, предотвращающих злоупотребления в этой сфере. При этом аналитики прогнозируют, что на составление соответствующих документов у Еврокомиссии уйдет от трех до пяти лет. Новые правила дополнят действующие в ЕС нормативные акты, которые защищают персональные данные и право на неприкосновенность частной жизни.







