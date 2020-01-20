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Системы распознавания лиц запретят в странах ЕС
Источник материала: СТВ
В странах Евросоюза запретят использование системы распознавания лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако такая мера будет временной – до введения необходимых законов, предотвращающих злоупотребления в этой сфере. При этом аналитики прогнозируют, что на составление соответствующих документов у Еврокомиссии уйдет от трех до пяти лет. Новые правила дополнят действующие в ЕС нормативные акты, которые защищают персональные данные и право на неприкосновенность частной жизни.
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В странах Евросоюза запретят использование системы распознавания лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако такая мера будет временной – до...
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