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Жена Максима Дунаевского узнала о разводе из его интервью

20.01.2020 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях Максим Дунаевский в эфире ТВ-шоу заявил о том, что разводится с седьмой супругой Мариной Рождественской. О новом романе композитор говорит неохотно, а нынешняя жена, как выяснилось, вообще узнала о его решении последней.


Максим Дунаевский, кадр из ТВ-программы

Напомним, Дунаевский стал героем шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Народный артист России в беседе с телеведущим признался, что его седьмой брак потерпел крах.

«Наша с Мариной совместная жизнь закончилась. Невозможно продолжать то, что невозможно взбодрить. Жить в состоянии вялости не захочется ни мне, ни ей. Мы были вместе 20 лет. Это для меня невозможная цифра», — заявил Дунаевский.

Как оказалось, у Дунаевского уже давно есть новая пассия. Чувства к ней оказались настолько сильными, что музыкант даже заговорил о восьмой свадьбе. Вот только для его законной супруги новость о разводе стала полной неожиданностью.

— Я сама узнала, что мы не вместе, 17 января. Это удар, хотя мы созванивались, списывались, несколько раз на дню, не понимаю, как он утаивал, зачем врал? — рассказала она.

Как выяснилось, после интервью Марина сразу же позвонила мужу, но разговор оказался тяжелым. Супруги пообщались на повышенных тонах, но решить семейные проблемы так и не смогли. Марина считает, что это жизнь и жалеть ее не стоит, но при этом чувствует себя обманутой.

Слухи о расставании пары появились давно. Последние несколько лет Рождественская и Дунаевский редко виделись — музыканта чаще можно было встретить в московской квартире, а супругу — в загородном доме в поселке Алабино.

Новую спутницу Максим Исаакович официально представил в марте 2019 года, когда пришел с ней на премию «Ника». Тогда стало известно лишь то, что ее зовут Алла и что она является музыковедом. Сама Рождественская говорит, что мало знает о сопернице — только то, что она на 10 лет младше. «Больше ничего не знаю, да и не хочу», — добавляет жена.

Напомним, Рождественская родила Дунаевскому девочку Полину в 2002 году, кроме того, Максим Исаакович удочерил ее старшую дочь Марию, дав свою фамилию.

 
Теги: Новости
 
 
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О новом романе композитор говорит неохотно.
 
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