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Уральский певец Niletto зажжет в минском клубе уже в мае

20.01.2020 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский хип-хоп-исполнитель, автор песен, танцор и участник телепроекта «Песни на ТНТ» Niletto выступит 24 мая в Re: Public.


Фото предоставлено организаторами

Niletto известен своими танцами на YouTube, его ролики набирают миллионы просмотров, а треки звучат на телевидении и взрывают Интернет, попадая в топ-чартов.

«Мама, знай, я справлюсь»

У Данилы Прыткова — это настоящее имя артиста — тяга к танцам и песням появилась еще в школе. После знакомства с творчеством афроамериканского рэпера Nana мальчик влюбился в рэп:

— Я слушал, подпевал, следил за музыкальными фестивалями. У меня произошла «коллаборация» попсы и хип-хопа.

Данил штурмовал кастинги вокальных телепроектов. Одним из них в 2018 году стал «Песни на ТНТ». Участие в первом сезоне проекта вдохновило парня на написание 20 разных по стилистике треков. А вот звездой интернета парня сделали видео на его Youtube-канале, где он танцует под Артура Пирожкова, Макса Коржа, Элджея, Тиму Белорусских и других певцов. Танцевальные ролики посмотрели уже более 40 миллионов раз.

«Я перепою все новое поколение»

Первый опыт в «Песнях» не смог удовлетворил певца. В 2019 он стал участником 2-ого сезона проекта под псевдонимом Niletto. Камбэк стал удачным: его авторская песня «Куртка на двоих» пришлась по душе наставникам, особенно Басте. В этом же году Niletto записал первый альбом «Голос черновиков», в который вошли 7 зажигательных треков.

Раз увидев Niletto, вы не перепутаете его ни с кем. Ассиметричная прическа, замысловатые татуировки по всему телу: этот внешний челлендж смог найти отражение в творчестве певца. Данил позиционирует себя как музыкант, для которого нет границ ни в стилях музыки, ни в движениях тела. Артист не забывает и о танцах. Вместе с участниками шоу «Танцы» Данил постоянно придумывает новые бомбические проекты.

«Попадаешь в сердце, остаешься там, любимка»

На самый популярный трек «Любимка» певец уже снял клип, где он удачно вписался в образ героя 80-х Рэмбо. На хит одинаково бурно отреагировали как поклонники, так и хейтеры артиста. Тем не менее песня мгновенно покорила чарты России и Восточной Европы. Данил Прытков не скрывает, что главные источники творческого вдохновения для него — романтика и влюбленность. Об этом он и говорит в своих хитах — на том языке, который понятен и близок его поколению.

Когда: 24 мая, 20.00

Где:

Сколько: 30 рублей — первая партия танцпола.

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Российский хип-хоп-исполнитель, автор песен, танцор и участник телепроекта «Песни на ТНТ» Niletto выступит 24 мая в Re: Public.
 
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