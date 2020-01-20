Главы Минсельхозпрода Беларуси и Россельхознадзора обсудили проблему антибиотиков в мясе

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фото: napozitiv.ru

Рабочая встреча Анатолия Хотько и Сергея Данкверта прошла на полях выставки «Зелёная неделя - 2020».

Как сообщили в Россельхознадзоре, стороны обсудили возможность проведения взаимных инспекций систем, обеспечивающих контроль за использованием антибиотиков в животноводстве. «Проведение такой работы связано с серьёзной проблемой антибиотикорезистентности, решению которой необходимо уделять повышенное внимание», - говорится в сообщении ведомства.