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Главы Минсельхозпрода Беларуси и Россельхознадзора обсудили проблему антибиотиков в мясе

20.01.2020 11:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Главы Минсельхозпрода Беларуси и Россельхознадзора обсудили проблему антибиотиков в мясе

фото: napozitiv.ru

Рабочая встреча Анатолия Хотько и Сергея Данкверта прошла на полях выставки «Зелёная неделя - 2020».

Как сообщили в Россельхознадзоре, стороны обсудили возможность проведения  взаимных инспекций систем, обеспечивающих контроль за использованием антибиотиков в животноводстве. «Проведение такой работы связано с серьёзной проблемой антибиотикорезистентности, решению которой необходимо уделять повышенное внимание», - говорится в сообщении ведомства.  

 
 
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Рабочая встреча Анатолия Хотько и Сергея Данкверта прошла на полях выставки «Зелёная неделя - 2020».
 
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