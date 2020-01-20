На Кубе впервые за 61 год выбирали губернаторов

Представители муниципальных ассамблей народной власти в субботу в 09:00 по местному времени провели заседание и проголосовали за выдвинутых президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем кандидатов в губернаторы и вице-губернаторы провинций.





Во второй половине дня Избирательная комиссия Кубы на официальном сайте Национальной ассамблеи народной власти Кубы сообщила, что в общей сложности 12244 представителя муниципальных ассамблей народной власти приняли участие в голосовании, 12203 бюллетеня были признаны действительными.









Напомним, что пост губернаторов провинций был отменен лидером кубинской революции Фиделем Кастро в 1959 году после победы Кубинской революции.





Новая конституция страны, вступившая в силу в апреле 2019 года, восстановила должности губернаторов и вице-губернаторов.