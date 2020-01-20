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На Кубе впервые за 61 год выбирали губернаторов

20.01.2020 11:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу в 15 провинциях Кубы прошли первые после победы Кубинской революции в 1959 году выборы губернаторов и вице-губернаторов провинций.

Представители муниципальных ассамблей народной власти в субботу в 09:00 по местному времени провели заседание и проголосовали за выдвинутых президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем кандидатов в губернаторы и вице-губернаторы провинций.

Во второй половине дня Избирательная комиссия Кубы на официальном сайте Национальной ассамблеи народной власти Кубы сообщила, что в общей сложности 12244 представителя муниципальных ассамблей народной власти приняли участие в голосовании, 12203 бюллетеня были признаны действительными.


Напомним, что пост губернаторов провинций был отменен лидером кубинской революции Фиделем Кастро в 1959 году после победы Кубинской революции. 

Новая конституция страны, вступившая в силу в апреле 2019 года, восстановила должности губернаторов и вице-губернаторов. 
 
 
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В субботу в 15 провинциях Кубы прошли первые после победы Кубинской революции в 1959 году выборы губернаторов и вице-губернаторов провинций.
 
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