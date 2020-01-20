21 января c 11 до 13 часов начальник Волковысского РОВД Виталий Михайлович Осоцкий проведет «прямую телефонную линию» по телефону 75-1-01.

 

 

У волковысской милиции новый начальник

 

 

 

Начальнику Волковысского РОВД Виталию Осоцкому присвоено звание полковника милиции

 

 

 