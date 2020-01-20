21 января c 11 до 13 часов начальник Волковысского РОВД Виталий Михайлович Осоцкий проведет «прямую телефонную линию» по телефону 75-1-01.
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Прямая линия с начальником милиции
20.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
21 января c 11 до 13 часов начальник Волковысского РОВД Виталий Михайлович Осоцкий проведет «прямую телефонную линию» по телефону 75-1-01.
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21 января c 11 до 13 часов начальник Волковысского РОВД Виталий Михайлович Осоцкий проведет «прямую телефонную линию» по телефону...
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