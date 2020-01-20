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Прекратить "родильный туризм": США ужесточат выдачу некоторых виз

20.01.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Речь идет визах категории В для краткосрочных туристических и деловых поездок. Сотрудники консульств откажут тому, кого заподозрят в желании родить в США.



Дело в том, что по американской Конституции, человек, родившийся на территории США, автоматически получает гражданство.

Администрация Дональда Трампа планирует ужесточить правила выдачи виз беременным женщинам, чтобы бороться с «родильным туризмом», когда иностранцы специально приезжают рожать в США для получения ребенком американского гражданства.

Об этом 20 января сообщает издание Axios со ссылкой на три источника в Белом доме.

По словам собеседников издания, речь идет об ужесточении требований к получению визы категории В, которую выдают для краткосрочных поездок в США с туристическими или деловыми целями. 


Сотрудники Госдепа смогут отказать в выдаче документа, если заподозрят, что истинная причина поездки в страну — желание заявителя стать матерью ребенка с американским гражданством. 

Нововведение объясняют интересами национальной безопасности и борьбой с нелегальными услугами по «родильному туризму».

О том, какие критерии будут у сотрудников консульств для отказа в визе, пока неизвестно. Как отметил бывший главный юрисконсульт в визовом отделе Госдепа Джеффри Горски, основная проблема нововведения будет заключаться в том, что большинство заявителей, которые планируют рожать в США, получают визу заранее, а потом по ней въезжают в страну.

Издание уточнило, что это первый шаг президентской администрации по борьбе с «родильным туризмом». 

«Рим построили не за один день. Даже юридическое признание того, что это недопустимо, неправильно и не разрешено, — большой шаг вперед», — сказал собеседник портала. В планах Белого дома также значительно усложнить получение гражданства новорожденными, которые появились на свет на территории США.

Гражданство по праву рождения гарантирует 14-я поправка к американской Конституции. Трамп, который известен своей жесткой антиимиграционной политикой, называл подобную практику «откровенно смешной». В октябре 2018 года президент США говорил о планах отменить право на гражданство по рождению.


Официальных данных о том, сколько иностранок приезжают в США, чтобы родить ребенка, американские власти не собирают. 

По данным Центра по изучению миграции, который выступает за ужесточение миграционных правил, в 2015 году около 36 тысяч женщин приехали в страну по туристической визе и родили детей. Агентство АР уточнило, что больше всего беременных женщин приезжает из Китая, России и Нигерии.
 
 
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Речь идет визах категории В для краткосрочных туристических и деловых поездок. Сотрудники консульств откажут тому, кого заподозрят в желании родить в США.
 
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