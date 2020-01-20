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Одна печень – две жизни: врачи в Беларуси пересадили орган сразу двум пациентам
20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские врачи спасли сразу две жизни. Они провели сложнейшую операцию. Технологию называют сплит-трансплантация, когда один донорский орган пересаживают сразу двум пациентам, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Вика уже не боится врачей, лишь смущенно наблюдает за телекамерой. Мама Надежда не нарадуется: у дочки снова появился интерес к жизни. Самое страшное – позади. Девочке – всего два года, у нее врожденная проблема с печенью. Каждый день токсины отравляли маленькую пациентку.
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Подходящий орган в Минске семья ждала полгода, а потом была сложнейшая операция. В Беларуси такую делают только в четвертый раз. Она длилась больше 10 часов. Хирурги, анестезиологи – работали сразу пять бригад врачей. Технологию называют сплит-трансплантация. Донорский орган ювелирно разделили на две части. Одну, поменьше, пересадили Вике, другую – взрослому человеку.
«Во всем мире эти операции делают нечасто. Детям такого маленького возраста очень сложно выполнить трансплантацию печени. Она связана с большим количеством рисков хирургического и инфекционного плана. Поэтому детская трансплантация печени стоит на вершине всех трансплантаций», – отметил заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Алексей Щерба. Взрослый пациент быстро пошел на поправку, он уже дома. Детскому организму понадобилось больше месяца. Однако врачи обещают Вике, что уже через неделю отпустят домой в Запорожье, где малышку ждет папа.
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Технологию называют сплит-трансплантация. Донорский орган ювелирно разделили на две части. Одну, поменьше, пересадили двухлетней девочке, другую – взрослому...
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