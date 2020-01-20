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Одна печень – две жизни: врачи в Беларуси пересадили орган сразу двум пациентам

20.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские врачи спасли сразу две жизни. Они провели сложнейшую операцию. Технологию называют сплит-трансплантация, когда один донорский орган пересаживают сразу двум пациентам, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Вика уже не боится врачей, лишь смущенно наблюдает за телекамерой. Мама Надежда не нарадуется: у дочки снова появился интерес к жизни. Самое страшное – позади. Девочке – всего два года, у нее врожденная проблема с печенью. Каждый день токсины отравляли маленькую пациентку.

Неутешительный диагноз поставили на родине, на Украине, когда малышке было всего полгода. Пересадка печени – единственный выход. Пробовали родственную трансплантологию, но орган мамы не подошел. Тогда семья обратилась к белорусским врачам. «Уже не могли ждать. Мы попали в инфекционное отделение, нас готовили к пересадке. Ей уже было плохо, она ничего не хотела. Когда мне сказали, что все хорошо, мне так легко стало», – рассказала мама девочки Надежда Галь.

Подходящий орган в Минске семья ждала полгода, а потом была сложнейшая операция. В Беларуси такую делают только в четвертый раз. Она длилась больше 10 часов. Хирурги, анестезиологи – работали сразу пять бригад врачей. Технологию называют сплит-трансплантация. Донорский орган ювелирно разделили на две части. Одну, поменьше, пересадили Вике, другую – взрослому человеку.

«Во всем мире эти операции делают нечасто. Детям такого маленького возраста очень сложно выполнить трансплантацию печени. Она связана с большим количеством рисков хирургического и инфекционного плана. Поэтому детская трансплантация печени стоит на вершине всех трансплантаций», – отметил заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Алексей Щерба. Взрослый пациент быстро пошел на поправку, он уже дома. Детскому организму понадобилось больше месяца. Однако врачи обещают Вике, что уже через неделю отпустят домой в Запорожье, где малышку ждет папа.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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Технологию называют сплит-трансплантация. Донорский орган ювелирно разделили на две части. Одну, поменьше, пересадили двухлетней девочке, другую – взрослому...
 
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