Одна печень – две жизни: врачи в Беларуси пересадили орган сразу двум пациентам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские врачи спасли сразу две жизни. Они провели сложнейшую операцию. Технологию называют сплит-трансплантация, когда один донорский орган пересаживают сразу двум пациентам, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Вика уже не боится врачей, лишь смущенно наблюдает за телекамерой. Мама Надежда не нарадуется: у дочки снова появился интерес к жизни. Самое страшное – позади. Девочке – всего два года, у нее врожденная проблема с печенью. Каждый день токсины отравляли маленькую пациентку.

Неутешительный диагноз поставили на родине, на Украине, когда малышке было всего полгода. Пересадка печени – единственный выход. Пробовали родственную трансплантологию , но орган мамы не подошел. Тогда семья обратилась к белорусским врачам. «Уже не могли ждать. Мы попали в инфекционное отделение, нас готовили к пересадке. Ей уже было плохо, она ничего не хотела. Когда мне сказали, что все хорошо, мне так легко стало», – рассказала мама девочки Надежда Галь.

НЕАКТИВНАЯ ВРЕЗКА, ПОЛЯ: Текст сверху: Стресс, гормоны и проблемы с желудком: , Ссылка на новость : https://mir24.tv/news/16385627/stress-problemy-s-zheludkom-gormony-mediki-rasskazali-chto-na-samom-dele-ubivaet-immunitet, Ссылка на картинку: https://mir24.tv/uploaded/images/crops/2019/November/edefef11c6e118c65e28ad4f4730851dade1b584f25350d4f56a3e69f0afb3be-320x_.jpg?token=9f813918f372c5ae21659c3a2cbbcd9d, Текст снизу: медики рассказали, что на самом деле убивает иммунитет

Подходящий орган в Минске семья ждала полгода, а потом была сложнейшая операция. В Беларуси такую делают только в четвертый раз. Она длилась больше 10 часов. Хирурги, анестезиологи – работали сразу пять бригад врачей. Технологию называют сплит-трансплантация. Донорский орган ювелирно разделили на две части. Одну, поменьше, пересадили Вике, другую – взрослому человеку.

«Во всем мире эти операции делают нечасто. Детям такого маленького возраста очень сложно выполнить трансплантацию печени. Она связана с большим количеством рисков хирургического и инфекционного плана. Поэтому детская трансплантация печени стоит на вершине всех трансплантаций», – отметил заместитель директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Алексей Щерба. Взрослый пациент быстро пошел на поправку, он уже дома. Детскому организму понадобилось больше месяца. Однако врачи обещают Вике, что уже через неделю отпустят домой в Запорожье, где малышку ждет папа.