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Стакан воды снижает чувство голода

20.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Проблема лишнего веса актуальна для многих людей в современном мире. Особенно это касается тех, у кого сидячая работа. Японские медики назвали самый простой и доступный способ избавиться от лишнего жира.

Стакан воды снижает чувство голода

По словам врачей, в этом поможет обычная чистая питьевая вода. Так, эксперты советуют выпивать чашку воды комнатной температуры сразу после пробуждения вместо чая или кофе.

После этого нужно сразу же почистить зубы, подождать примерно 45 минут и только после этого завтракать. Японские медики установили, что употребление воды натощак снижает чувство голода, поэтому человек может насытиться меньшей порцией, чем обычно, пишет портал Focus.de.

Кроме того, специалисты рекомендуют больше ничего не есть в течение двух часов после первого приема пищи. Если ежедневно придерживаться таких простых правил, а также питаться сбалансированно, то уже скоро вес начнет уходить. Также вас ждут и другие «бонусы»: кровяное давление и сахар в крови нормализуются, из организма выводятся токсины.

Источник: medikforum.ru

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Теги: Гродно
 
 
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Проблема лишнего веса актуальна для многих людей в современном мире. Особенно это касается тех, у кого сидячая работа. Японские медики
 
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