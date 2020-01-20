Бочка дёгтя в ложке мёда. Почему продукт пчеловодства может быть вреден?

Источник материала: Аргументы и факты

Полезные свойства этого продукта пчеловодства переоценены, а вредные – недооценены.

Люди уверены, что мёд – продукт с безупречной репутацией, обладающий особыми целебными свойствами. На самом деле мёд – один из самых переоценённых продуктов.

Читать об этом многим будет трудно, ведь отношение к мёду у них буквально религиозное. С пелёнок мы слышали, что мёд содержит чуть ли не всю таблицу Менделеева, что в нём есть все необходимые витамины, что это лекарство от всех болезней и что все пчеловоды – долгожители, потому что каждый день едят мёд ложками. При простуде первое средство – мёд, для очистки сосудов от бляшек – мёд с лимонным соком, для защиты от рака – опять мёд с лимонным соком. Есть сотни рецептов, включающих мёд с самыми разными компонентами, которые обещают избавить от любого недуга. Увы, но всё это гораздо ближе к фольклору, чем к медицине. Научные исследования мёда есть, некоторые статьи даже напечатаны в серьёзных журналах, но когда их читаешь непредвзято, то понимаешь, что лечебные свойст­ва мёда мизерные и есть сотни других продуктов и лекарств, которые гораздо эффективнее.

Удар по печени

К примеру, у мёда выявлены серьёзные и неожиданные побочные эффекты, о которых не знали даже врачи. «Недавно у меня был пациент с серьёзным стеатогепатитом – это увеличение печени за счёт избыточного накопления жира, сопровождающееся ещё и выраженной воспалительной реакцией, – рассказывает гастроэнтеролог, специалист по заболеваниям печени, д. м. н., профессор Первого МГМУ им. Сеченова Алексей Буеверов. – Такое заболевание часто бывает у людей, злоупотребляющих алкоголем, или с избыточным весом. В последнем случае это называется неалкогольной жировой болезнью печени. Часто ей сопутствуют сахарный диабет 2-го типа, гипертония и ишемическая болезнь сердца. Но у этого пациента вес был нормальный, он не пил, занимался спортом, вёл здоровый образ жизни, следил за собой. У таких людей стеатогепатита быть не должно. Мы детально его обследовали, но причина болезни оставалась неясной, пока в разговоре с ним случайно не выяснилось, что он каждый день ест очень много мёда. И это было обусловлено не его любовью к этому продукту пчеловодства. Просто пациент был уверен, что мёд крайне полезен, и для укрепления здоровья ел его банками. Мы попросили прекратить принимать это «лекарство», и уже через неделю его состояние существенно улучшилось – печёночные ферменты, которые были существенно повышены, вошли в норму. Устранение жира из печени процесс более долгий, но он тоже пошёл.

Почему же в этом заболевании оказался виноват мёд? В нём содержится гигантское количество сахара и фруктозы. Доказано, что это вещество способствует и отложению жира в печени, и её воспалению. Другие сахара тоже обладают похожим эффектом, но у фруктозы он самый сильный. Недаром год назад даже появился новый медицинский термин «фруктозная болезнь печени». Он подчёркивает особую роль этого сахара и продуктов, его содержащих, в развитии стеатогепатита и его возможных последствий в виде цирроза или даже рака печени. Думаю, что после этого случая врачам в похожих ситуациях нужно обращать особое внимание на потребление мёда и обязательно интересоваться этим, проводя опрос пациентов. Мнение о том, что мёд является кладезем всего полезного, очень распространено. Но оно необоснованно. В конце концов те полезные вещества, которые и есть в мёде, можно получить из других продуктов».

Витаминов кот наплакал

«Серьёзных исследований мёда с медицинскими целями не проводилось, – говорит известный специалист по питанию, доктор медицинских наук Виктор Конышев. – Он может облегчать кашель, у него есть лёгкое жаропонижающее дейст­вие. В этом случае особенно ценится липовый мёд. Однако в европейской части России нет больших массивов липы, и «липовый» мёд нередко оказывается поли­флорным – собранным с разных растений. Так что большинство приписываемых мёду лечебных эффектов – из области мифологии.

А вот что у мёда точно есть, так это не очень хорошее побочное действие. Мы знаем, что сахар вреден, а в мёде в больших количествах содержатся фруктоза и глюкоза – вещества, на которые сахар распадается при пищеварении и которые обеспечивают его негативные эффекты. То есть с этой точки зрения мёд оказывается вреднее: сахар ещё нужно расщеплять на исходные компоненты, а в мёде они уже есть в готовом виде. Поэтому мёд не является без­опасным заменителем сахара, как утверждают некоторые специалисты. Глюкоза мёда повышает сахар в крови, и гликемический индекс мёда практически такой же, как и у сахара. Безусловно, в мёде есть полезные компоненты и биоактивные вещества. Например, полифенолы (флавоноиды кемпферол, апигенин, кверцетин), холин и ацетил­холин. Но они есть и в других продуктах.

Вопреки широко распространённому мнению, в мёде мало витаминов и минеральных веществ (см. инфографику). Например, суточную потребность в кальции обеспечивают 200 чайных ложек мёда, в фосфоре – 267 чайных ложек, а в витаминах – 3 кг мёда. Белки и аминокислоты присутствуют в мёде тоже в крайне малых количествах.





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Мёд, собранный пчёлами неподалёку от шоссе, содержит свинец, вблизи промышленных предприятий и на полях – может быть загрязнён промышленными или сельскохозяйст­венными химикатами. В нём могут быть антибиотики. Мёд, собранный с ядовитых растений (аконит и др.), вызывает отравления. На Дальнем Востоке, в Средней Азии, Грузии и Турции это так называемый «пьяный мёд» с рододендрона. Мёд, собранный с бурачника (огуречная трава), мать-и-мачехи и некоторых других растений, содержит опасные пирролизидиновые алкалоиды, которые могут незаметно по­вреждать печень. Отмечены случаи ботулизма у младенцев, которым матери давали мёд».

А польза в чём?

Почему же у мёда во всём мире репутация полезнейшего продукта и как нам относиться к нему после всех этих медицинских данных? Запретить его? Ни в коем случае! У мёда есть несколько качеств, которые помогли ему стать легендарным продуктом. Во-первых, веками он оставался чуть ли не единственной сладостью – ведь сахар стал широко доступен только в конце XIX в. Во-вторых, мёд не портился и его можно было запасать впрок на месяцы и даже годы. Другого такого продукта до изобретения консервирования и заморозки не было. В-третьих, бортничест­во – очень тяжёлый и опасный промысел, особенно когда мёд добывают у диких пчёл (так было ещё до недавнего времени). Всё это способствовало созданию особого образа мёда. Именно так к нему и надо относиться – как к продукту с огромной историей и культурным значением. А вот делать из него панацею от всех болезней не стоит.

Отдельная тема – пчёлы. Сейчас они под угрозой гибели из-за ГМО и широкого распространения химии в сельском хозяйстве. Нужно их всячески защищать и стимулировать развитие пчеловодства. Ведь это главные опылители растений, без них нас ждёт сельскохозяйственный кризис.