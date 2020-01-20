Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA

Источник материала: Аргументы и факты

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг спортсменок. Белоруска Арина Соболенко по-прежнему занимает 12-е место. В топ-100 еще две наши теннисистки – Виктория Азаренко (50) и Александра Саснович (94). Лидирует австралийка Эшли Барти.

В мужском рейтинге лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он занимает 98-е место в рейтинге ATP. Илья Ивашко – 149-й. Первая ракетка мира – испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. В женском одиночном и парном разрядах нашу страну представят Арина Соболенко и Александра Саснович, в мужском одиночном – Егор Герасимов и Илья Ивашко, в мужском парном – Андрей Василевский.

Первые одиночные матчи наши спортсмены и спортсменки проведут 21 января. Продлится турнир до 2 февраля.