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Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA

20.01.2020 14:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинг спортсменок. Белоруска Арина Соболенко по-прежнему занимает 12-е место. В топ-100 еще две наши теннисистки – Виктория Азаренко (50) и Александра Саснович (94). Лидирует австралийка Эшли Барти.

Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку Australian Open-2020

В мужском рейтинге лучший из белорусов – Егор Герасимов. Он занимает 98-е место в рейтинге ATP. Илья Ивашко – 149-й. Первая ракетка мира – испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема Australian Open-2020. В женском одиночном и парном разрядах нашу страну представят Арина Соболенко и Александра Саснович, в мужском одиночном – Егор Герасимов и Илья Ивашко, в мужском парном – Андрей Василевский.

Первые одиночные матчи наши спортсмены и спортсменки проведут 21 января. Продлится турнир до 2 февраля.

 
 
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21-летняя белорусская теннисистка сохранила свою позицию в рейтинге.
 
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