﻿ Более 150 объектов «заминированы» в Москве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 150 объектов «заминированы» в Москве

20.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Более 150 объектов «заминированы» в Москве

Более 150 объектов, в том числе все станции Московского метрополитена, проверяют в Москве из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, угрозы поступают во все больницы города, сообщил источник в экстренных службах.

«Специалисты оперативных служб и кинологи проверяют из-за поступивших сообщений с угрозами взрыва более 150 объектов в Москве. Среди них торговые центры, около 110 школ и детских садов, 11 районных судов, а также все станции Московского метрополитена. Также угрозы взрыва поступили во все больницы города», — сказал собеседник агентства. По данным источника, в настоящий момент эвакуированы в целях безопасности более 10 тыс. человек.

В пресс-службе Московского метрополитена сообщили, что метро продолжает работать в штатном режиме.

Волна «минирований» в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более 150 объектов, в том числе все станции Московского метрополитена, проверяют в Москве из-за поступивших анонимных сообщений с угрозами взрыва. Кроме того, угрозы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика